Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
П1
1.14
X
10.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Буде-Глимт
П1
1.25
X
8.25
П2
12.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Олимпиакос П
П1
1.75
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
25.02
Аталанта
:
Боруссия Д
П1
2.12
X
3.85
П2
3.31
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2

«У меня нет чувства отчаяния»: Семак отказался говорить о застое российского футбола

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что у российского футбола нет застоя на фоне отстранения от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Источник: Газета.Ру

«Да, сузился рынок. Да, за последние 15 лет финансовые возможности российских клубов стали ниже. Если посмотреть на состав последней команды АПЛ и на состав лучших команд РПЛ, то всё станет ясно. Ведущие чемпионаты сильно от нас оторвались. Но у нас интересный чемпионат, у меня нет чувства отчаяния», — отметил он.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России, который был введен в 2022 году, не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.