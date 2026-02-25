«Ростов» сократил долг на полмиллиарда и готовится еще уменьшить его

«У нас сейчас проходит аудит. По предварительным оценкам, мы уменьшили долг на 400−500 миллионов рублей от той суммы, которая была по итогам 2024 года. Когда баланс будет сдан, появится более точная информация», — цитирует Гончарова «РБ Спорт».
По словам гендиректора, сократить задолженность удалось за счет оптимизации и спонсорских вливаний. Он также выразил надежду, что в 2026 году клуб продолжит снижать долговую нагрузку.
«Думаю, в апреле спишем еще 1,1 миллиарда рублей. У нас официально запущена определенная процедура, сейчас идут процессы согласования. Она закончится только в апреле — надеюсь, положительно. Что за процедура, раньше времени озвучивать не могу», — добавил Гончаров.
Весной 2025 года в «Ростове» прошел аудит Контрольно-счетной палаты Ростовской области. По данным ведомства, отрицательные чистые активы клуба на тот момент составляли 2 миллиарда рублей, а финансовое состояние признавалось критическим.