Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.83
П2
3.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.38
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
4
:
Брюгге
1
П1
X
П2

«Ростов» сократил долг на полмиллиарда и готовится еще уменьшить его

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров заявил, что по итогам 2025 года клубу удалось предварительно снизить задолженность на 400−500 миллионов рублей. В ближайшее время сумма долга может уменьшиться еще существеннее.

Источник: Reuters

«У нас сейчас проходит аудит. По предварительным оценкам, мы уменьшили долг на 400−500 миллионов рублей от той суммы, которая была по итогам 2024 года. Когда баланс будет сдан, появится более точная информация», — цитирует Гончарова «РБ Спорт».

По словам гендиректора, сократить задолженность удалось за счет оптимизации и спонсорских вливаний. Он также выразил надежду, что в 2026 году клуб продолжит снижать долговую нагрузку.

«Думаю, в апреле спишем еще 1,1 миллиарда рублей. У нас официально запущена определенная процедура, сейчас идут процессы согласования. Она закончится только в апреле — надеюсь, положительно. Что за процедура, раньше времени озвучивать не могу», — добавил Гончаров.

Весной 2025 года в «Ростове» прошел аудит Контрольно-счетной палаты Ростовской области. По данным ведомства, отрицательные чистые активы клуба на тот момент составляли 2 миллиарда рублей, а финансовое состояние признавалось критическим.