«Динамо» — главная загадка нынешней зимы в РПЛ. Весной ждем ответы на множество вопросов

«Динамо» после нескольких лет относительной стабильности, где были две бронзы, финал Кубка и даже впервые за 40 лет золотой матч, вступило в период турбулентности. Бело-голубые ушли на зимний перерыв на 10-м месте, а осенью расстались не только с главным тренером Валерием Карпиным, но и с председателем совета директоров Дмитрием Гафиным, на котором была завязана спортивная часть клуба.
Теперь время, когда «Динамо» должно встать на новые рельсы, чтобы вернуться в число команд, борющихся за медали. Начался ли процесс уже нынешней зимой?
Пока у болельщиков больше вопросов, чем ответов.
Тренерский штаб
Ролан Гусев пока темная лошадка, на взрослом уровне лишь дважды подхватывал команду на четыре матча весной и осенью прошлого года. Впервые мы узнаем, какой Гусев тренер, только теперь, после проведенных сборов.
Это важнейший отрезок для бывшего игрока сборной России, обладателя Кубка УЕФА. Футболистом он был прекрасным, амбиции стать не менее успешным тренером есть, а работа в «Динамо» с одной стороны — огромный шанс, с другой — большая ответственность. Ролан Александрович не набивал шишек во втором, первом дивизионе, в клубах — аутсайдерах РПЛ — сразу оказался под пристальным вниманием, которое обращено на московские клубы. Можно как круто взлететь, так и больно упасть.
Многое зависит от того, насколько рабочим получилось сочетание в штабе Гусева. Пока оно видится довольно разношерстным. Роман Шаронов, который работал главным тренером куда больше своего нового начальника — в «Рубине» и «СКА-Хабаровске». Будет ли ему комфортно в роли второго номера? Если по амбициозному Шаронову высказываются опасения, что он может немного тянуть одеяло на себя, то с Юрием Жирковым как раз обратная ситуация — требуется преодолеть природную скромность и молчаливость. На должность тренера по физподготовке, по данным «СЭ», рассматривались известные специалисты — Паулино Гранеро (ранее ЦСКА и сборная России), Райланд Морганс (ЦСКА и сборная Уэльса на Евро-2016) и Массимо Уголини («Зенит» при Мирче Луческу). Каждый с опытом работы в российском клубе со спецификой длинных зимних сборов. Однако в итоге договорились с Агустином Киильябордой, который трудился первым номером по своей специальности только на Ближнем Востоке и до «Динамо» не имел странички на портале Transfermarkt.de. Как аргентинец справится — еще одна загадка.
Игра
Тут тоже пока многовато вопросов. Из показанных матчей (два последних — с «Уралом» (2:1) и «Зенитом» (0:5) — прошли в закрытом режиме) бело-голубым явно удался только с «Краснодаром» (1:0). Во втором тайме москвичи мощно придавили чемпиона и вполне могли побеждать крупнее.
Гусев на сборах много раз пробовал задействовать сразу и Тюкавина, и Сергеева. Понятно желание найти место на поле обоим, однако ни в одном из случаев игра в два форварда не выглядела убедительно. Нападающие дублируют друг друга, при этом мячи до них почти не доходили — без диспетчера отдавать передачи в штрафную некому, а прострелы с флангов не работали — Тюкавин и Сергеев все-таки не формата Дзюбы или Соболева. Как только схема менялась на привычную с одним форвардом, сразу дела шли веселее.
Трансферы
«Динамо» сделало ставку на стабильность. Клуб покинул один Макаров, не нашедший общего языка с главным тренером, новичок тоже один — бразилец Рикардо. В кои-то веки бело-голубые провернули трансфер не к концу, а к началу сборов, но и здесь нюанс — 22-летний бразильский центральный защитник приехал на этапе восстановления после проблем с мениском. Наверняка это стало конкурентным преимуществом москвичей, которое помогло выиграть борьбу за бразильца, — тот же «Торино», претендовавшего на игрока, скорее всего, отпугнуло его состояние. Но минус тоже очевиден — в общую группу новичок перешел только к последнему контрольному матчу.
Отзывы о Рикардо пока тоже противоречивые. Одни эксперты по латиноамериканскому рынку в восторге от Дэвида, его прогресса, считают, что защитник заметно выше уровнем имеющихся исполнителей. Другие говорят: не видим ничего выдающегося, он не сильнее Роберто Фернандеса, который давно в команде. И с этим вопросом нам тоже предстоит разбираться весной.
Травмы
У бело-голубых большие проблемы с травмированными. Только на втором сборе вернулся в общую группу Артур, получивший разрыв ахиллова сухожилия в апреле 2025-го, на третьем — Глебов, Рикардо и Гладышев. Причем двое последних впервые сыграли лишь в последнем контрольном матче — с «Зенитом». А Чавеса, Зайнутдинова, Майсторовича и Александрова зимой мы в деле так и не увидели. Хотя у того же Чавеса была операция на крестообразной связке еще в июне, прошло восемь месяцев при традиционных сроках восстановления — шесть. Зайнутдинов же пока оправдывает опасения, которые высказывались при его подписании: будет больше лечиться, чем выходить на поле.
Позитив
Понятно, что все вышеперечисленное тревожит и руководителей клуба, и болельщиков. Но есть вещи, которые добавляют оптимизма.
В игровом плане можно отметить куда более плотные действия в обороне. Разрывы между линиями ушли, что усложняет жизнь соперникам. С игры «Динамо» в показанных матчах пропускало мало — в основном со стандартов. Здорово раскрылся Рубенс, действовавший у Валерия Карпина слева в обороне, которому Гусев нашел место в опорной зоне.
Помимо покупки за 7 миллионов евро Рикардо был продлен контракт с Ульви Бабаевым. Воспитанника динамовской школы активно зазывал «Спартак», но бело-голубым удалось удержать 21-летнего полузащитника.
Стоит отметить и первый международный турнир, организованный российским клубом за рубежом. В ОАЭ «Динамо» провело BetBoom Dynamo Global Challenge с участием «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого и «Чэнду Жунчэн».
Получилось масштабно, ярко и со спортивной точки зрения интересно, но самое главное — что команда покажет весной. И не только в плане итогов нынешнего сезона, где поставлена задача бороться за кубок, но и с прицелом на дальнейшее развитие клуба.