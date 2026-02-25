«Динамо» — главная загадка нынешней зимы в РПЛ. Весной ждем ответы на множество вопросов

Многое зависит от того, насколько рабочим получилось сочетание в штабе Гусева. Пока оно видится довольно разношерстным. Роман Шаронов, который работал главным тренером куда больше своего нового начальника — в «Рубине» и «СКА-Хабаровске». Будет ли ему комфортно в роли второго номера? Если по амбициозному Шаронову высказываются опасения, что он может немного тянуть одеяло на себя, то с Юрием Жирковым как раз обратная ситуация — требуется преодолеть природную скромность и молчаливость. На должность тренера по физподготовке, по данным «СЭ», рассматривались известные специалисты — Паулино Гранеро (ранее ЦСКА и сборная России), Райланд Морганс (ЦСКА и сборная Уэльса на Евро-2016) и Массимо Уголини («Зенит» при Мирче Луческу). Каждый с опытом работы в российском клубе со спецификой длинных зимних сборов. Однако в итоге договорились с Агустином Киильябордой, который трудился первым номером по своей специальности только на Ближнем Востоке и до «Динамо» не имел странички на портале Transfermarkt.de. Как аргентинец справится — еще одна загадка.