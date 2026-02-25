Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.82
П2
3.19
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.24
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.35
П2
6.57
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.40
П2
4.85
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2

Глушаков: «Меня не обижает, что “Спартак” не поздравляет с днем рождения. Просто уже смешно становится»

Чемпион России 2017 года и обладатель Суперкубка страны в составе «Спартака» Денис Глушаков спокойно относится к тому, что клуб в соцсетях не поздравляет его с днем рождения.

Источник: РИА "Новости"

«Меня не обижает, что “Спартак” не поздравляет с днем рождения. Просто уже смешно становится, народ веселит. У Федуна то же самое. Детский сад какой-то.

То ли они каких-то болельщиков боятся, которые были в мафии, то ли еще что-то. Не могу понять», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.