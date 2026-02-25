Лукин: «Челестини говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА»

С Фабио Челестини у меня вообще ассоциируется слово «вера». Он постоянно говорит: «Верьте». Фабио приехал за десять дней до Суперкубка, когда у нас ушло несколько опытных игроков, «Краснодар» был на ходу. Не могу сказать, что внутри ЦСКА все верили, что можем выиграть Суперкубок. А Фабио с первого же дня повторял: «Мы их обыграем». Получается, не обманул.



Такого доверия и поддержки я еще не чувствовал: Фабио говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА, — приводит слова Лукина Спортс''.