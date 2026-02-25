Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.84
П2
3.16
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.05
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.28
П2
6.43
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.40
П2
4.92
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2

Лукин: «Челестини говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о своей трансформации под руководством Фабио Челестини.

Источник: РИА "Новости"

Швейцарский специалист возглавил ЦСКА летом 2025 года.

— Матвей Лукин летом 2025-го и Матвей Лукин зимой 2026-го — разные люди?

— Да, я стал намного увереннее в себе.

С Фабио Челестини у меня вообще ассоциируется слово «вера». Он постоянно говорит: «Верьте». Фабио приехал за десять дней до Суперкубка, когда у нас ушло несколько опытных игроков, «Краснодар» был на ходу. Не могу сказать, что внутри ЦСКА все верили, что можем выиграть Суперкубок. А Фабио с первого же дня повторял: «Мы их обыграем». Получается, не обманул.

Такого доверия и поддержки я еще не чувствовал: Фабио говорит, что мне пора становиться лидером ЦСКА, — приводит слова Лукина Спортс''.

В текущем сезоне Лукин принял участие в 21 матче, забил один гол и отдал одну голевую передачу.