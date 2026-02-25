Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Товары для спорта
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.08
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.00
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.18
П2
6.05
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2

Представитель Батракова: «Вероятность трансфера Алексея в Европу летом — 90%»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о возможном переходе своего клиента в европейский клуб.

Источник: Sport24

«Не секрет, что к Алексею есть интерес. Летом иностранные клубы могут воспользоваться опцией выкупа. Естественно, сейчас никто не хочет переплачивать. Но пока об этом рано говорить. Алексеем интересуются клубы из Испании и Италии, выступающие в Лиге чемпионов. Про условия мы пока ни с кем не разговаривали. Главный вопрос будет в тренере, чтобы стилистика футбола подходила Батракову. Как оценю вероятность трансфера летом? Высокая, 90%», — сказал Кузьмичев в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

В текущем сезоне Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть голевых передач.