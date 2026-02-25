Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
3
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.02
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.51
П2
6.77
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.29
П2
4.81
Футбол. Лига Европы
26.02
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.62
Футбол. Лига Европы
26.02
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.36
П2
3.86

«Всегда так происходит»: ветеран «Зенита» о возможном увольнении Семака

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил вероятность того, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак будет уволен со своего поста. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

Источник: Газета.Ру

«Безусловно, когда команда ставит перед собой высокие цели любая неудача может привести к проблемам, в том числе проблемам с тренером. Не знаю, насколько это возможно в “Зените” сейчас, но в футболе так всегда происходит», — cказал Лепехин.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года, под его руководством команда выиграла шесть чемпионств подряд.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Спартак» идет на шестом месте, набрав 29 баллов после 18 туров.

27 февраля чемпионат России возобновится — в первом матче 2026-го года между собой сыграют петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.