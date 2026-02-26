Туманный чемпион: РПЛ ожидает плотная борьба за золото и сохранение прописки

— Вопрос в том, насколько быстро Семак сможет встроить новичков в состав, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Оба звездных новичка приехали посреди сборов, могут не успеть до конца понять игровую концепцию команды и наладить взаимопонимание с другими игроками. В то же время Семак уже сталкивался с такой проблемой. Еще в свой первый сезон в «Зените» перед весенней частью чемпионата клуб пополнили Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос. Все трое сразу вписались в коллектив и помогли выиграть золото. Сейчас весь вопрос в том, насколько у всего «Зенита» хватает мотивации играть на пределе своих возможностей. Потенциал для возвращения чемпионства у этой команды есть, но с его реализацией пока проблемы.