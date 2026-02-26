Мостовой назвал нормальным шестое место «Спартака» в РПЛ

«У “Спартака” каждые два года тренеры меняются, а бывает, и каждый год. Шестое место в турнирной таблице для такой команды, как “Спартак”, вполне нормально, ничего в этом нет. Прогнозы на первую игру после паузы давать сложно — футболисты два с половиной месяца отдыхали. Однако мне кажется, что в этом матче однозначно фаворитом будет “Спартак”. “Сочи” на последнем месте идет. Я думаю, что этот клуб так и будет в зоне вылета до конца сезона», — сказал Мостовой «СЭ».