Булыкин объяснил, в чем преимущество «Локомотива» в борьбе за титул в РПЛ

— «Локомотив» замахнулся и поставил задачу биться за чемпионство, конечно, будет сложно это сделать в борьбе с «Краснодаром», «Зенитом», да и ЦСКА, который хорошо закупился, — сказал Булыкин. — Поэтому будет тяжело. Но все возможно, всегда нужно перед собой ставить высокие цели, чтобы была хорошая мотивация. Интересно, как «Локомотив» выступит во второй части сезона.