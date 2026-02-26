Ричмонд
Булыкин объяснил, в чем преимущество «Локомотива» в борьбе за титул в РПЛ

Команда занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: ФК "Локомотив"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» вполне могут стать чемпионами Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), потому что их не рассматривают как главных кандидатов на победу. Такое мнение ТАСС высказал двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 19, 28.02.2026, 17:00
Локомотив
-
Пари Нижний Новгород
-

«Локомотив» после первой части сезоне идет на третьем месте в таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 очка.

— «Локомотив» замахнулся и поставил задачу биться за чемпионство, конечно, будет сложно это сделать в борьбе с «Краснодаром», «Зенитом», да и ЦСКА, который хорошо закупился, — сказал Булыкин. — Поэтому будет тяжело. Но все возможно, всегда нужно перед собой ставить высокие цели, чтобы была хорошая мотивация. Интересно, как «Локомотив» выступит во второй части сезона.

«За “Локомотив” в борьбе за чемпионство сыграет то, что на них никто не ставит, они могут спокойно, без нервов составить конкуренцию командам. Такое было у “Динамо” в позапрошлом сезоне, когда команда могла стать чемпионом. Но в последней игре не получилось. Поэтому все возможно, нужно биться за максимальный результат», — добавил Булыкин.