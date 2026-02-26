Ричмонд
Сафонов о Венделе: Семаку нужен не тот, кто будет стихи Пушкина или Лермонтова читать

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что полузащитник петербургского клуба Вендел не умеет читать, считать и писать.

Источник: ФК "Зенит"

Специалист заявил об этом в подкасте «Зенита».

«Семаку нужен не тот, кто будет стихи Пушкина или Лермонтова читать и книжки писать. Ему нужен человек, который на поле будет делать всё необходимое. А Вендел может приехать позже и не уметь читать, но это один из самых сильных футболистов в команде», — сказал Сафонов Metaratings.ru.

28-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. На счету футболиста 166 матчей за клуб, в которых он забил 22 гола и сделал 39 результативных передач.

Соглашение игрока с петербуржцами действует до лета 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 млн евро.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), «сине-бело-голубые» набрали 39 очков.