Сафонов о Венделе: Семаку нужен не тот, кто будет стихи Пушкина или Лермонтова читать

Специалист заявил об этом в подкасте «Зенита».
«Семаку нужен не тот, кто будет стихи Пушкина или Лермонтова читать и книжки писать. Ему нужен человек, который на поле будет делать всё необходимое. А Вендел может приехать позже и не уметь читать, но это один из самых сильных футболистов в команде», — сказал Сафонов Metaratings.ru.
28-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. На счету футболиста 166 матчей за клуб, в которых он забил 22 гола и сделал 39 результативных передач.
Соглашение игрока с петербуржцами действует до лета 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 млн евро.
После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), «сине-бело-голубые» набрали 39 очков.