Тренер «Балтики» объяснил, зачем в команде нужны «проверенные душнилы»

«Самое интересное: как только ты убираешь игрока, который бухтит, плачется, жалуется — его место в коллективе сразу тут же занимает кто-то другой! Поэтому не всегда этот ход является правильным. Иногда лучше своего проверенного “душного” иметь, если он приносит пользу в работе и игре, чем эту роль займет другой, “нормальный”, — сказал Талалев.