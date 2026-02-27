«Спартак» взял зимой только Сауся, но весной мы увидим совсем другую команду. Карседо перестраивает все

Хуан Карлос Карседо вступил в должность главного тренера «Спартака» и с ходу постарался перестроить практически все, что было при Деяне Станковиче.
Источники говорят, что у главного тренера масса идей, которые испанец пытался максимально доступно объяснять своим футболистам. «Спартак» провел огромное количество тактических занятий, что, конечно, утомляло игроков. Хотя в целом тренировочный процесс оказался разнообразным и очень интенсивным. Чего стоит только история с силовой тренировкой вместо восстановительной. Именно такую замену внезапно произвел Карседо после одного из контрольных матчей в это межсезонье.
Футбол испанца — во всяком случае то, что мы увидели на сборах, — сильно завязан на отличной физической подготовке. При этом «Спартак» стабильно много тренирует стандартные положения. Причем речь не только про варианты у чужих и своих ворот, но, скажем, и про розыгрыш с центра поля. Например, в матче с «Елимаем» красно-белые коротко разыграли мяч после перерыва и сразу же создали интересный подход. Этот момент показывает, насколько испанский тренер интересуется деталями и пытается внедрить наигранные комбинации во все игровые фазы.
Еще одна суперинтересная история — вбегания крайних защитников в зону центральных форвардов. В матче с «Ростовом» Денисов в середине первого тайма резко ускорился со своей половины до центральных защитников ростовчан, где получил мяч, пущенный Максименко верхом.
Насыщение финальной трети крайними защитниками — еще одна отработанная ситуация, которая в матче с «Ростовом» прокручивалась несколько раз. И это делал не только Денисов, но и Рябчук с левого фланга. Такие движения сбивают с толку оборону соперника. Кажется, задумка в этом. Плюс это добавляет адресатов при выходе через длинную передачу. До этого мы привыкли к включениям в финальную треть центральных защитников. Теперь это исполняют крайние.
Что еще характерно для фланговых защитников «Спартака» Карседо — они всегда играют узко, а не открываются к боковой линии, как это было при Станковиче.
Еще очень интересна позиция Жедсона Фернандеша. Португалец, который у Станковича поднимался на одну линию с Барко, сейчас действует ниже и составляет в атакующей фазе тандем с Умяровым, тогда как аргентинец играет гораздо выше. Видимо, задача Хуана Карлоса в том, чтобы научиться совмещать Жедсона и Барко на поле. Ведь именно в этом главная задача тренера, который хочет добиться успеха с нынешним «Спартаком».
За зиму кадровых перемен в «Спартаке» случилось не так уж и много. Пришел из «Балтики» Владислав Саусь, ушли Гузиев, Рощин, Плотников и Лайкин. Особенно интересным решением стал отъезд Хлусевича в аренду в «Ахмат». Надо сказать, что Даниил максимально хотел уехать, поскольку на позиции крайних защитников на любом фланге он шел под третьим номером. И для получения игровой практики нужно было искать новый клуб.
По Саусю пока есть понимание, что вряд ли он начнет играть в стартовом составе сразу. Да, его рассматривают в качестве конкурента Денисову, вот только нет ощущения, что Владислав прямо сейчас лучше Даниила чем-то, кроме стартовой скорости. Так что важнейшая задача Сауся в «Спартаке» — прогресс в атакующей игре, а конкретно — в финальной трети, поскольку именно там он сможет сделать разницу с Даниилом.
Вообще команда, несмотря на тактические изыскания главного тренера, воспринимает Карседо правильно. Собственно, «Спартак» больше 30 процентов голов на сборах забил со стандартных положений. А это как раз то, за что испанец в первую очередь и взялся. Еще он презентовал нам высокий прессинг (в формате один в один) и две формации: 4−2−3−1 и 4−4−2. То есть с двумя нападающими и одним.
Но есть ощущение, что базовой настройкой окажется именно 4−3−3, а состав будет плюс-минус тот же, что и в предпоследней контрольной встрече с «Ростовом»: Максименко — Денисов, Джику, Ву, Рябчук — Умяров, Жедсон, Барко — Солари, Угальде, Маркиньос. Весна уже близко. Время раскрываться. В том числе для «Спартака».
Максим Никитин