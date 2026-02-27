«Спартак» взял зимой только Сауся, но весной мы увидим совсем другую команду. Карседо перестраивает все

Футбол испанца — во всяком случае то, что мы увидели на сборах, — сильно завязан на отличной физической подготовке. При этом «Спартак» стабильно много тренирует стандартные положения. Причем речь не только про варианты у чужих и своих ворот, но, скажем, и про розыгрыш с центра поля. Например, в матче с «Елимаем» красно-белые коротко разыграли мяч после перерыва и сразу же создали интересный подход. Этот момент показывает, насколько испанский тренер интересуется деталями и пытается внедрить наигранные комбинации во все игровые фазы.