Борьба за титул и выживание. Сезон РПЛ возобновляется матчами 19-го тура

«Понятно, что столько снега, опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо. Не буду говорить стадионы, есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на шесть. Но в любом случае я надеюсь, что совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», — добавил президент РПЛ.