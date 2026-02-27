Борьба за титул и выживание. Сезон РПЛ возобновляется матчами 19-го тура

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сезон-2025/26 Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) в пятницу возобновляется матчами 19-го тура. В первой игре после рестарта чемпионата петербургский «Зенит» на своем поле примет калининградскую «Балтику».
Матч пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск. «Зенит» является одним из претендентов на титул чемпиона в этом сезоне. Петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Балтика» удивила многих результатом после первой части сезона, калининградская команда с 35 очками располагается на пятой позиции.
Четырехкратный чемпион России Дмитрий Аленичев считает именно «Зенит» и «Краснодар» двумя фаворитами на чемпионство в РПЛ. «Я думаю, что вряд ли кто-то влезет в гонку этих двух команд, — сказал Аленичев ТАСС. — “Зенит” еще купил Джона Джона, Джона Дурана. Это хорошие футболисты, и это говорит о том, что “Зенит” не хочет повторить то, что было в прошлом году, хочет выиграть чемпионат».
«Зенит» довольно хорошо укрепился в зимнее трансферное окно. В команду перешли защитник Игорь Дивеев из ЦСКА и полузащитник Джон Джон из бразильского «Брагантино», также на правах аренды из саудовского «Аль-Насра» состоялся трансфер колумбийского нападающего Джона Дурана. «Балтика» лишилась нескольких игроков, стоит выделить уход защитника Владислава Сауся в московский «Спартак» и полузащитника Сергея Пряхина в грозненский «Ахмат».
Возможные трудности на старте
Эта зима отличалась погодными аномалиями в виде большого количества снега и морозов. Президент РПЛ Александр Алаев рассказал ТАСС, что лига совместно с клубами анализирует готовность полей к рестарту сезона. Также в случае необходимости будут готовы специальные красные мячи, которые используют в матчах во время снежной погоды.
«Всех поздравляю с возвращением РПЛ. Все соскучились, — сказал Алаев. — Если оценивать межсезонье, то я рад, что у всех клубов программа выполнена, практически все запланированные матчи сыграны. Трансферное окно закрыто, оно было довольно-таки ярким. Лига готовится, клубы тоже. Понятно, что всех нас зима испытывает, поскольку таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет, как говорят».
«Понятно, что столько снега, опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо. Не буду говорить стадионы, есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на шесть. Но в любом случае я надеюсь, что совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», — добавил президент РПЛ.
Также Алаев рассказал, что хочет видеть во второй части сезона. «Мне хочется, чтобы второй этап чемпионата закончился без скандалов, в том числе судейских. Без каких-то катаклизмов. И все решилось в последнем туре», — сказал он ТАСС.
Из всех трансферов зимнего окна он выделил обмен Дивеева на Лусиано Гонду между ЦСКА и «Зенитом», переходы Джона Джона, Джона Дурана в петербургский клуб, а также полузащитника Дмитрия Баринова из московского «Локомотива» в ЦСКА.
По мнению экспертов ТАСС, в число претендентов на чемпионство с учетом активного трансферного окна вошел и ЦСКА, который с 36 очками занимает четвертое место в таблице. Идущий третьим «Локомотив» (37 очков) также имеет шансы на медали, но был неактивен на рынке зимой.
Другие матчи тура
28 февраля пройдут матчи «Оренбург» — «Акрон», «Краснодар» — «Ростов», «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород», «Динамо» (Махачкала) — «Рубин». В воскресенье состоятся игры «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов», «Сочи» — «Спартак» и «Ахмат» — ЦСКА.
В группу кандидатов на вылет после первой части входят команды с 16-го по 14-е места в таблице РПЛ. Это «Сочи» (9 очков), «Оренбург» (12), «Пари НН» (14) и «Динамо» (Махачкала) (15).