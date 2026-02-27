«Спартак» под ударом. Какие клубы РПЛ сильнее всего пострадают от лимита

Многие клубы не готовы к сокращению числа легионеров, поскольку иностранцы играют определяющую роль. Наибольшую зависимость от легионеров имеют «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Ахмат». К примеру, у «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» среди полевых игроков не нашлось россиян. Из нелегионеров были только казахстанец Наралы Алип и бразилец Дуглас Сантос, который на тот момент не считался легионерами. У «Спартака» среди полевых оказалось два россиянина.