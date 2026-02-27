Вратаря «Балтики» задержала Росгвардия: его доставили в отделение по подозрению в краже, но отпустили

— Ехал по тротуару. Параллельно мне — Росгвардия. Включает мигалки. Тут я впервые испугался: что я сделал-то, где нарушил? Подъезжаем к переходу, встаю на светофоре. Росгвардия заезжает на тротуар впереди меня. Оказалось, искали украденный велосипед — и мой якобы был похож. Повезли в отделение на опознание. Там пострадавший сказал, что велик не его — и меня отпустили.