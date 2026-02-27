Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.15
П2
3.19
Футбол. Первая лига
18:00
КАМАЗ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.36
П2
3.67
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.50
П2
9.60
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.21
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
3.70
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.65
П2
3.05
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.70
П2
1.84
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.15
П2
2.90

Вратаря «Балтики» задержала Росгвардия: его доставили в отделение по подозрению в краже, но отпустили

Вратарь калининградской «Балтики» Максим Бориско в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку вспомнил, как его задержал наряд Росгвардии по подозрению в краже.

Источник: РИА "Новости"

— Как вышло, что ты попался Росгвардии за рулем велосипеда в Калининграде?

— Я тогда только перешел в «Балтику». Зарплата у меня была небольшая, машину я себе позволить не мог. На велосипеде очень много колесил еще ребенком. Вот и в Калининграде взял.

Был свободный вечер, и я собрался на рыбалку. Все для нее тоже взял: спиннинг, катушку, лески на хищника. Разведал речки, собрался — и вперед.

— Как все случилось?

— Ехал по тротуару. Параллельно мне — Росгвардия. Включает мигалки. Тут я впервые испугался: что я сделал-то, где нарушил? Подъезжаем к переходу, встаю на светофоре. Росгвардия заезжает на тротуар впереди меня. Оказалось, искали украденный велосипед — и мой якобы был похож. Повезли в отделение на опознание. Там пострадавший сказал, что велик не его — и меня отпустили.