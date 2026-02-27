«Краснодар» снова станет чемпионом? С чем топы РПЛ подошли к весне

Но есть и негатив — на сборах ЦСКА, оставшись без Дивеева, очень плохо играл в защите. Оборону усилил Матеус Рейс — 31-летний бразилец из «Спортинга» с опытом игры в Лиге чемпионов. Но на сборах Челестини наигрывал его слева в обороне (Мойзес пропускает первый матч), хотя Рейс покупался на место Дивеева. В итоге в центре выходит 18-летний Кирилл Данилов: очень перспективный и похожий на Дивеева, но пока нестабильный защитник.