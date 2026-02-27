«Краснодар» снова станет чемпионом? С чем топы РПЛ подошли к весне

В пятницу после зимней паузы возобновляется сезон РПЛ. Команды вверху таблицы идут очень плотно, поэтому нас ждет интригующая развязка. Разбираемся, в каком состоянии топ-клубы подошли к рестарту сезона после сборов.
«Краснодар»: успехи молодежи и травма лидера
Как и в прошлом сезоне, «Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте. Но удержать лидерство будет непросто — «Зенит» отстает всего на одно очко, а зимой неплохо усилился.
«Краснодар» провел два сбора в ОАЭ, где главным впечатлением стали успехи не основы, а молодежи из далекого резерва. Против «Зенита» на Зимнем кубке РПЛ она за тайм смяла главных конкурентов, забив три безответных мяча.
Ярче всего на сборах проявил себя 17-летний форвард Эльдар Гусейнов, забивший ЦСКА и «Зениту». Неплохо выглядел 18-летний левый защитник Хмарин: он уже выходил в Кубке России, а на сборах — забил «Зениту».
Однако молодежь вряд ли повлияет на игру «Краснодара» весной — это инвестиции в будущее. А вот с основой хватает проблем. Главная — состояние Джона Кордобы: колумбиец восстанавливался после травмы весь январь и лишь 17 февраля впервые появился на поле, отыграв полчаса против «Зенита».
В каком состоянии главный бомбардир подойдет к официальным матчам — загадка. Без здорового Кордобы вся атакующая конструкция «Краснодара» рискует рассыпаться. Да, на сборах его в атаке неплохо подменял Кобнан Мозес, оформивший 2+1, но его влияние на игру несравнимо с Кордобой.
Зимнюю трансферную кампанию также трудно назвать удачной. «Краснодар» отпустил сразу трех полузащитников — 21-летнего воспитанника Данилу Козлова (5+4 в 8 матчах Кубка России), Гаэтана Перрена и Густаво Сантоса, сильно ослабив скамейку. Взамен «Краснодар» купил одного Хуана Боселли из «Пари НН», который, вероятно, станет универсальным вариантом для замены почти на любой позиции в атаке.
Впрочем, драматизировать ситуацию не стоит: «Краснодар» по-прежнему фаворит чемпионской гонки, а до зимнего перерыва показывал с запасом самую мощную игру в РПЛ. У «Зенита» полно игровых проблем, а ЦСКА и «Локомотиву» не хватает класса состава, чтобы стабильно проходить сезон и бороться за чемпионство.
«Зенит»: новые латиноамериканцы и залатывание дыр
«Зенит», как и прошлой зимой, потратил большие деньги, пытаясь спасти уплывающее чемпионство. Тогда был куплен Луис Энрике, который не помог догнать «Краснодар». В этом сезоне надежда на Джона Дурана и Джона Джона, закрывших проблемные позиции центрфорварда и плеймейкера. Также из ЦСКА пришел Игорь Дивеев, укрепивший центр обороны и давший возможность выпустить лишнего легионера в атаку, уложившись в лимит.
Главная сенсация зимы — аренда до конца сезона Джона Дурана. Еще год назад колумбиец стоил €77 млн, а теперь зарабатывает в не самых топовых чемпионатах. Это форвард высочайшего уровня: но его проблема в недостатке мотивации и дисциплины, которые и привели Дурана в РПЛ.
На Дурана возлагаются надежды — «Зенит» продал всех форвардов, кроме Соболева (Гонду в ЦСКА, Кассьерру — в «Атлетико Минейро»). Александр на сборах выглядел привычно средне, поэтому Дуран сразу занял место в основе.
Но риски высоки: если Дуран не захочет профессионально отработать три месяца аренды, то «Зенит» останется без забивного центрфорварда. Тогда позицию, как и осенью, придется закрывать вингеру Луису Энрике, который пока в РПЛ забивает мало.
Вместе с Дуроном в «Зенит» пришел Джон Джон, работоспособный бразильский плеймейкер, призванный добавить креатива и заменить в центре ушедших Жерсона и Клаудиньо. Хотя продажу Жерсона обратно в Бразилию трудно назвать потерей — он лишь вредил команде.
ЦСКА: мощные трансферы и обновленное нападение.
Армейцы провели зимой самую впечатляющую трансферную кампанию в РПЛ. Слабой стороной ЦСКА много лет было нападение, поэтому клуб купил сразу двух форвардов — 18-летнего Максима Воронова из «Урала» и более опытного Лусиано Гонду из «Зенита». Оба уже забивали на сборах — выглядя очень хорошо.
Другой интересный трансфер — капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Он сразу стал важным игроком основы, создав связку с Обляковым и Кисляком. Им нужно сыграться (пока Баринов неидеален), но потенциально центр полузащиты ЦСКА — мощный. Кроме того, хорошо выглядит Данила Козлов, который сразу после перехода из «Краснодара» начал раздавать голевые передачи.
Но есть и негатив — на сборах ЦСКА, оставшись без Дивеева, очень плохо играл в защите. Оборону усилил Матеус Рейс — 31-летний бразилец из «Спортинга» с опытом игры в Лиге чемпионов. Но на сборах Челестини наигрывал его слева в обороне (Мойзес пропускает первый матч), хотя Рейс покупался на место Дивеева. В итоге в центре выходит 18-летний Кирилл Данилов: очень перспективный и похожий на Дивеева, но пока нестабильный защитник.
«Локомотив»: потеря капитана и эксперименты Галактионова
«Локомотив» оказался в центре трансферного скандала, потеряв воспитанника и капитана Баринова, перешедшего в ЦСКА. Казалось бы, потеря ключевого игрока и лидера должна ослабить команду. Но Галактионов на дистанции доказал: он умеет находить внутренние резервы и пересобирать состав.
«Локо» нашел бесплатную замену Баринову в лице экс-игрока «Оренбурга» Лукаса Веры. Но не факт, что аргентинец пробьется в основу — пока базовой в центре выглядит троица Карпукас — Пруцев — Баринов. Галактионов много экспериментировал на сборах, но в последних матчах пришел к этому сочетанию.
Больших трансферов зимой «Локомотив» не совершал, продолжая экономить. Но зато сохранил лидеров — например, форварда Дмитрия Воробьева, на которого претендовал «Зенит». Также вернулся в состав Сергей Пиняев, пропустивший почти весь этот сезон из-за травмы.
Главная весенняя интрига «Локо» — тактическая. Как Галактионов разместит игроков в центре поля? Будет ли критической потеря Баринова? Хватит ли «Локо» глубины состава, чтобы бороться за титул?
На сборах «Локо» снова выглядел хорошей контратакующей командой с проблемным позиционным нападением. Поэтому на дистанции пока не выглядит реальным претендентом на чемпионство.