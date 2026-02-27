Дивеев, Дуран и Джон Джон дебютируют за «Зенит» в РПЛ в матче с «Балтикой»

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.
За питерцев в этом матче дебютируют нападающие Джон Джон, Джон Дуран, а также защитник Игорь Дивеев, которые присоединились к команде в зимнее трансферное окно.
«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Дуран, Глушенков, Педро.
«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, Мендель, Титков, Петров, Хиль.
Сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. У калининградцев 35 очков и пятая строчка.
