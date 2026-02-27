Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.30
П2
1.66
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
1
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
6.20
П2
56.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.50
П2
9.60
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.21
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.01
П2
3.70
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.64
П2
3.05
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.70
П2
1.82
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.15
П2
2.89

Дивеев, Дуран и Джон Джон дебютируют за «Зенит» в РПЛ в матче с «Балтикой»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Балтики» на матч 19-го тура чемпионата России, который откроет вторую часть сезона-2025/26.

Источник: ФК "Зенит"

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

За питерцев в этом матче дебютируют нападающие Джон Джон, Джон Дуран, а также защитник Игорь Дивеев, которые присоединились к команде в зимнее трансферное окно.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Дуран, Глушенков, Педро.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, Мендель, Титков, Петров, Хиль.

Сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. У калининградцев 35 очков и пятая строчка.

