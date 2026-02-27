Батраков и Кисляк вошли в десятку самых дорогостоящих полузащитников не из топ-5 лиг

20-летний Батраков расположился на девятой строчке с оценочной стоимостью 35,5 млн евро. Чуть ниже, замыкая десятку, расположился 20-летний Кисляк, чья трансферная стоимость оценивается в 34,8 млн евро.
Возглавляет же список датский полузащитник «Порту» Виктор Фрохольдт (69 млн евро), а тройка лидеров целиком состоит из игроков чемпионата Португалии: второй — португалец Родригу Мора из «Порту», третий — украинец Георгий Судаков из «Бенфики». На седьмой строчке оказался серб Александар Станкович из «Брюгге», сын экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича.