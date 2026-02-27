Ричмонд
Батраков и Кисляк вошли в десятку самых дорогостоящих полузащитников не из топ-5 лиг

Авторитетный портал CIES представил рейтинг самых дорогостоящих полузащитников, выступающих за пределами пяти ведущих европейских лиг (АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1). В десятке лучших оказались сразу два молодых российских таланта — полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и хавбек ЦСКА Матвей Кисляк.

Источник: Sport24

20-летний Батраков расположился на девятой строчке с оценочной стоимостью 35,5 млн евро. Чуть ниже, замыкая десятку, расположился 20-летний Кисляк, чья трансферная стоимость оценивается в 34,8 млн евро.

Возглавляет же список датский полузащитник «Порту» Виктор Фрохольдт (69 млн евро), а тройка лидеров целиком состоит из игроков чемпионата Португалии: второй — португалец Родригу Мора из «Порту», третий — украинец Георгий Судаков из «Бенфики». На седьмой строчке оказался серб Александар Станкович из «Брюгге», сын экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше