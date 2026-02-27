Бразильский рекордсмен «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру

«Хочу поделиться с вами важной новостью — пришло мое время завершить профессиональную футбольную карьеру, которая длилась с 2006 по 2025 год. Я искренне благодарен всем тренерам, партнерам по команде, соперникам и, конечно же, болельщикам Футбол навсегда останется в моем сердце», — написал бразилец.