Бразильский рекордсмен «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру

В России Жоаозиньо также выступал за московское «Динамо» и «Сочи».

Источник: ФК "Краснодар"

Бывший полузащитник «Краснодара», московского «Динамо» и «Сочи» бразилец Жоаозиньо завершил карьеру. Об этом футболист сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Хочу поделиться с вами важной новостью — пришло мое время завершить профессиональную футбольную карьеру, которая длилась с 2006 по 2025 год. Я искренне благодарен всем тренерам, партнерам по команде, соперникам и, конечно же, болельщикам Футбол навсегда останется в моем сердце», — написал бразилец.

В России Жоаозиньо выступал с 2011 по 2023 год.

За «Краснодар» он принял участие в 217 матчах и отметился 39 мячами и 56 результативными передачами. Бразилец является рекордсменом клуба по количеству голевых передач и занимает второе место по системе «гол+пас» за всю историю команды. Вместе с краснодарской командой хавбек становился бронзовым призером чемпионата России и доходил до финала национального Кубка.

Также полузащитник защищал цвета московского «Динамо» (49 матчей, 6 голов) и «Сочи» (66 матчей, 7 голов). Вместе с южанами стал серебряным призером чемпионата России в сезоне 2021/22.

Последним клубом в карьере Жоаозиньо стал «Бразильенсе», за который он провел последний официальный матч около года назад.