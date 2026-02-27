Гонду восхитился Кисляком: «Магия Матвея — во всем»

«В ЦСКА? Кисляк — это восхитительный игрок. Он уже наше настоящее. Мы получаем огромное удовольствие от работы с ним. Магия Матвея — во всем. Он хорошо оснащен технически, он пробегает огромные дистанции на поле и при этом у него есть замечательные личностные качества», — сказал Гонду в интервью журналисту Ивану Карпову.