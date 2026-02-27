Гонду восхитился Кисляком: «Магия Матвея — во всем»

Ранее в сезоне-2025/26 Гонду выступал за «Зенит».
«Педро — очень хорош на сегодняшний день. За последние полгода он сильно прибавил в уровне. Еще огромный талант у Глушенкова. Вендел — футболист с огромнейшим талантом. Наверное, один из лучших в составе Зенита. Но, с моей точки зрения, Педро развился сильнее всех за последние 6 месяцев».
«В ЦСКА? Кисляк — это восхитительный игрок. Он уже наше настоящее. Мы получаем огромное удовольствие от работы с ним. Магия Матвея — во всем. Он хорошо оснащен технически, он пробегает огромные дистанции на поле и при этом у него есть замечательные личностные качества», — сказал Гонду в интервью журналисту Ивану Карпову.