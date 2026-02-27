Семак прокомментировал отмену гола «Балтики» в матче с «Зенитом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Момент с отменой гола калининградской «Балтики» в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» был тонким, но арбитр дал подробное объяснение. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
В пятницу «Зенит» дома обыграл «Балтику» со счетом 1:0. Во втором тайме после подсказки судей системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр встречи Алексей Сухой отменил гол футболиста гостей Кевина Андраде из-за офсайда его одноклубника Брайана Хиля. Согласно решению Сухого, Хиль находился в офсайде и оказывал влияние на действия голкипера «Зенита» Дениса Адамова.
«Я изначально не видел момента с голом, но после того, как судья стал слушать [помощников VAR], тогда посмотрел повтор, — сказал Семак. — Я думаю то, что и остальные, там рисовали линии, момент очень тонкий. [Густаво] Мантуан, как я понимаю, успел выйти, и игрок, который стоял (Хиль — прим. ТАСС), закрывал видимость вратарю, тот в момент удара не видел мяча, то есть футболист “Балтики” участвовал в эпизоде. Конечно, это очень обидно, и с точки зрения игры команды соперника. Если бы я был на другой стороне, то было бы тоже обидно. Но решение судьи — игрок находился на линии между ударом бьющего и вратаря. Вратарь не видел момента удара. Я это смотрел».
«Зенит» вышел на 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Действующий чемпион России «Краснодар» имеет 40 очков и проведет свой матч 19-го тура 28 февраля дома с «Ростовом».