Семак прокомментировал отмену гола «Балтики» в матче с «Зенитом»

«Я изначально не видел момента с голом, но после того, как судья стал слушать [помощников VAR], тогда посмотрел повтор, — сказал Семак. — Я думаю то, что и остальные, там рисовали линии, момент очень тонкий. [Густаво] Мантуан, как я понимаю, успел выйти, и игрок, который стоял (Хиль — прим. ТАСС), закрывал видимость вратарю, тот в момент удара не видел мяча, то есть футболист “Балтики” участвовал в эпизоде. Конечно, это очень обидно, и с точки зрения игры команды соперника. Если бы я был на другой стороне, то было бы тоже обидно. Но решение судьи — игрок находился на линии между ударом бьющего и вратаря. Вратарь не видел момента удара. Я это смотрел».