«По шнурку или шипу?» Мостовой оценил скандально отмененный гол в матче «Зенит» — «Балтика»

Отмененный гол калининградской «Балтики» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) был оформлен по футбольной логике. Об этом в комментарии РИА Новости заявила бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Источник: РИА "Новости"

«Есть такое выражение — “по-футбольному”. Так вот, по-футбольному это чистый гол. А так, в принципе, ничего такого не было, мяч залетел в угол. Вратарь не видел, да, но игрок откуда мог знать, что мяч туда полетит? Он выходил так же, как и все. Самое сильное, конечно, — как вне игры определили. По шнурку или по шипу?» — отметил он.

На 75-й минуте отличился игрок «Балтики» Кевин Андраде, однако гол был отменен после вмешательства системы VAR — был зафиксирован офсайд у Брайана Хиля.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась с результатом 1:0. Автором победного и единственного гола в этом матче стал Луис Энирке, который отличился на 87-й минуте после передачи Максима Глушенкова. Главным арбитром которой назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице РПЛ петербургский клуб поднялся на первое место, набрав 42 очко. Калининградская команда расположилась на пятой строчке, имея в активе 35 баллов.

В 20-м туре национального первенства «Зенит» 8 марта на выезде сыграет с «Оренбургом», стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. «Балтика» на день раньше в выездном матче сразится с «Ростовом», игра начнется в 16:30 мск.

Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше