«По шнурку или шипу?» Мостовой оценил скандально отмененный гол в матче «Зенит» — «Балтика»

«Есть такое выражение — “по-футбольному”. Так вот, по-футбольному это чистый гол. А так, в принципе, ничего такого не было, мяч залетел в угол. Вратарь не видел, да, но игрок откуда мог знать, что мяч туда полетит? Он выходил так же, как и все. Самое сильное, конечно, — как вне игры определили. По шнурку или по шипу?» — отметил он.