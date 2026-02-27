Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.30
П2
1.87
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.95
П2
2.95
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.65
П2
4.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
1
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.05
П2
6.20
Футбол. Германия
перерыв
Аугсбург
0
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.55
П2
3.70
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Лапочкин: «Нет смысла говорить, правильно или нет нарисовали офсайдные линии. Нам нарисовали — мы им должны верить»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с отмененным голом «Балтики» в ворота «Зенита» (0:1) в матче 19-го тура РПЛ.

Источник: Sport24

На 75-й минуте защитник калининградцев Кевин Андраде головой отправил мяч в сетку ворот петербургской команды, но главный судья встречи Алексей Сухой после просмотра видеоповтора отменил гол, усмотрев минимальный офсайд у форварда «Балтики» Брайана Хиля, который загораживал обзор голкиперу сине-бело-голубых Денису Адамову. Положение вне игры было определено с помощью линий, которые нарисовали арбитры на ВАР.

«Крайне тяжелый момент. Когда был забит гол, никто и не подумал, что может быть офсайд. У нас нет полуавтоматической системы определения офсайда. Я уже говорил: нет смысла говорить, правильно или нет нарисовали офсайдные линии. Нам их нарисовали, значит, мы им должны верить. Нет у нас других технологий.

Хиль по этим линиями находился за линией офсайда. И в момент удара он перекрывает обзор вратарю. Так что это “вне игры”, — сказал Лапочкин в эфире канала “Матч ТВ”.