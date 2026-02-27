Лапочкин: «Нет смысла говорить, правильно или нет нарисовали офсайдные линии. Нам нарисовали — мы им должны верить»

«Крайне тяжелый момент. Когда был забит гол, никто и не подумал, что может быть офсайд. У нас нет полуавтоматической системы определения офсайда. Я уже говорил: нет смысла говорить, правильно или нет нарисовали офсайдные линии. Нам их нарисовали, значит, мы им должны верить. Нет у нас других технологий.



Хиль по этим линиями находился за линией офсайда. И в момент удара он перекрывает обзор вратарю. Так что это “вне игры”, — сказал Лапочкин в эфире канала “Матч ТВ”.