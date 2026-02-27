Тренер «Балтики» Нагайцев о поражении от «Зенита»: «Все вместе преподнесли Семаку подарок на день рождения»

«Мы очень гордимся нашими ребятами. Они сыграли так, как мы их просили. Были близки сделать результат, но сегодня у Сергея Богдановича [Семака, главного тренера “Зенита”. — Прим. “СЭ”] день рождения, поэтому все вместе преподнесли ему такой подарок», — сказал Нагайцев во время флеш-интервью после игры.
Также тренер ответил, насколько отмененный гол защитника «Балтики» Кевина Андраде повлиял на состояние команды.
«Сказать, что не повлиял, не могу. Понятно, что повлиял на результат», — добавил он.
«Балтика» с 35 очками сохраняет пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате калининградцы проведут 7 марта против «Ростова».