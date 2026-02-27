Ричмонд
«Балтика» решила обжаловать отмененный гол в матче с «Зенитом» в ЭСК

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита». На 75-й минуте после вмешательства VAR главный арбитр отменил гол защитника «Балтики» Кевина Андраде из-за положения вне игры.

Источник: ТАСС

Калининградская «Балтика» намерена обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по поводу отмененного гола в выездном матче 19-го тура РПЛ против петербургского «Зенита» (0:1). Об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе калининградского клуба.

Встреча в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась минимальной победой хозяев — единственный гол на 87-й минуте забил Луис Энрике. У «Балтики» Кевин Андраде забил после углового на 75-й минуте, но судья после просмотра VAR отменил гол из-за офсайда у Брайана Хиля.

«Балтика» обратится в ЭСК РФС, чтобы дать оценку действиям судейской бригады в данном эпизоде.

Старший тренер калининградцев Юрий Нагайцев после матча не стал скрывать, что отмена гола повлияла на исход встречи. «Сказать, что не повлиял, не могу. На результат повлиял», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

При этом он добавил: «Мы гордимся нашими ребятами, они сыграли так, как мы их просили. Были близки к тому, чтобы сделать результат, но сегодня у Сергея Богдановича (Семака, главного тренера “Зенита”) день рождения, поэтому ему преподнесли такой подарок все вместе».

«Зенит» с 42 очками поднялся на первое место в турнирной таблице. «Балтика» с 35 баллами располагается на пятой строчке.

В следующем туре 7 февраля «Балтика» в гостях сыграет против «Ростова», 8 марта «Зенит» на выезде встретится с «Оренбургом».