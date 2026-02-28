Матчи с участием «Краснодара» и «Локомотива» продолжат 19-й тур РПЛ

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников считает «Краснодар» одним из главных фаворитов в чемпионской гонке. «Фаворит в РПЛ — “Краснодар”. Фаворитами всегда считаются предыдущие чемпионы, поэтому “Зенит” тоже остается среди главных претендентов, — сказал Сенников ТАСС. — У ЦСКА хороший состав, вопрос только в том, позволит ли скамейка, хватит ли сил на концовку сезона. “Локомотив”, я уверен, поборется, так как предыдущие весенние части чемпионата они проводили очень хорошо. ЦСКА прошлую весну тоже провел на высоком уровне, поэтому у этих команд есть хорошие шансы».