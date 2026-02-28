МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба до сих держит высокий уровень. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА в составе петербургского «Зенита» Виктор Файзулин.
37-летний Дзюба в текущем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах.
«Артем — большой молодец. Он держит свой уровень. Держит свою планку», — сказал Файзулин.
Дзюба является лучшим бомбардиром среди российских футболистов и игроков сборной. Ранее ТАСС сообщал, что его соглашение с «Акроном» действует до конца текущего сезона.