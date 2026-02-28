Защитник «Балтики» Андраде: Дуран действительно хорош

Защитник калининградской «Балтики» Кевин Андраде высказался об игре против нового нападающего «Зенита» Джона Дурана в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 1:0, единственный гол забил вингер Луис Энрике.
«Я знаю Дурана как очень хорошего игрока, и он действительно хорош. В любом случае, с каждым нападающим, против которого я играю, я пытаюсь выжать максимум для команды. Он сильный игрок, но я стараюсь думать о нашей команде и стараюсь работать для неё», — сказал Андраде Metaratings.ru.
В матче «Зенита» и «Балтики» Дуран официально дебютировал в составе «сине-бело-голубых». Колумбийский форвард провёл 61 минуту на поле и не отметился результативными действиями.