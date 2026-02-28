Мостовой о дебюте Дивеева за «Зенит»: молодец, не допускал ошибок, командовал

«Дивеев молодец. Даже на фоне Нино, который рядом, я бы больше плюсов отдал Дивееву, потому что было видно, что он командовал. Он молодец, выбивал много головой, единоборства выигрывал. Пришёл месяц назад, а уже можно сказать, что его будет трудно заменить. Но главное, чтобы не допускал ошибок», — сказал Мостовой Metaratings.ru.