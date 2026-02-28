Мостовой о дебюте Дивеева за «Зенит»: молодец, не допускал ошибок, командовал

«Дивеев молодец. Даже на фоне Нино, который рядом, я бы больше плюсов отдал Дивееву, потому что было видно, что он командовал. Он молодец, выбивал много головой, единоборства выигрывал. Пришёл месяц назад, а уже можно сказать, что его будет трудно заменить. Но главное, чтобы не допускал ошибок», — сказал Мостовой Metaratings.ru.
Дивеев перешёл из ЦСКА в «Зенит» в результате обмена на нападающего Лусиано Гонду.
Согласно данным Opta, защитник во встрече с «Балтикой» выиграл 11 из 13 единоборств, 10 из 12 верховых единоборств, сделал 15 выносов, один отбор, один удар и один пас под удар, а также не совершил ни одного нарушения правил.
После 19-го тура «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ (42 очка). «Балтика» с 35 баллами располагается на пятой строчке.