«Краснодар» вернулся на первую строчку в РПЛ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Ростов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Эдуард Сперцян (8-я минута, с пенальти) и Никита Кривцов (73). В составе соперника гол забил Алексей Миронов (45+3, с пенальти). На 51-й минуте с поля после второй желтой карточки был удален защитник гостей Дмитрий Чистяков. «Ростов» остался вдевятером после удаления Ильи Вахании на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.
За «Краснодар» в официальном матче дебютировал Хуан Боселли, вышедший на замену на 74-й минуте. В начале февраля он перешел в стан команды из «Нижнего Новгорода».
«Быки» набрали 43 очка и вернулись на первую строчку в таблице РПЛ, опередив петербургский «Зенит» (42 очка). «Ростов» (21) идет 11-м.
В следующем туре «Краснодар» 8 марта сыграет в гостях с казанским «Рубином», ростовчане днем ранее примут калининградскую «Балтику».
