«Краснодар» вернулся на первую строчку в РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
1
:
Лечче
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.87
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
1
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
6.98
П2
16.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Атлетик
1
Все коэффициенты
П1
3.46
X
1.97
П2
4.40
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
1
:
Ротор
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
1.90
П2
4.70
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
1
:
Сандерленд
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
1.20
П2
11.50
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.31
П2
3.14
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.15
П2
4.80
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.44
П2
6.25
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.46
П2
5.25
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.02
П2
3.22
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
4.56
X
3.99
П2
1.77
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.37
П2
6.70
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.87
П2
4.55
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.09
П2
6.75
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.66
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.89
П2
3.21
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.36
X
3.67
П2
1.65
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.15
П2
1.68
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.45
X
4.61
П2
1.71
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.25
П2
2.45
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.80
П2
6.65
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.72
П2
10.00
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.57
П2
1.84
Футбол. Франция
23:05
Гавр
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.50
П2
1.29
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Акрон
0
П1
X
П2

«Краснодар» вернулся на первую строчку в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Ростов» и вернулся на первую строчку в РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Ростов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Эдуард Сперцян (8-я минута, с пенальти) и Никита Кривцов (73). В составе соперника гол забил Алексей Миронов (45+3, с пенальти). На 51-й минуте с поля после второй желтой карточки был удален защитник гостей Дмитрий Чистяков. «Ростов» остался вдевятером после удаления Ильи Вахании на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

За «Краснодар» в официальном матче дебютировал Хуан Боселли, вышедший на замену на 74-й минуте. В начале февраля он перешел в стан команды из «Нижнего Новгорода».

«Быки» набрали 43 очка и вернулись на первую строчку в таблице РПЛ, опередив петербургский «Зенит» (42 очка). «Ростов» (21) идет 11-м.

В следующем туре «Краснодар» 8 марта сыграет в гостях с казанским «Рубином», ростовчане днем ранее примут калининградскую «Балтику».

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Джонатан Альба
Голы
Краснодар
Эдуард Сперцян
8′
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
73′
Ростов
Алексей Миронов
45+3′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
63′
20
Джованни Гонсалес
45+3′
46′
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
7
Виктор Са
81′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
46′
17
Валентин Пальцев
66
Дуглас Аугусту
69′
88
Никита Кривцов
Ростов
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
7′
40
Илья Вахания
90+6′
78
Дмитрий Чистяков
45+4′
51′
8
Алексей Миронов
4
Виктор Мелехин
9
Мохаммад Мохеби
62
Иван Комаров
54′
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
12′
83′
5
Данила Прохин
22
Давид Семенчук
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
77′
69
Егор Голенков
Статистика
Краснодар
Ростов
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
18
12
Удары в створ
5
3
Угловые
4
5
Фолы
16
14
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше