«Краснодар» вернулся на первую строчку в РПЛ

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Эдуард Сперцян (8-я минута, с пенальти) и Никита Кривцов (73). В составе соперника гол забил Алексей Миронов (45+3, с пенальти). На 51-й минуте с поля после второй желтой карточки был удален защитник гостей Дмитрий Чистяков. «Ростов» остался вдевятером после удаления Ильи Вахании на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.