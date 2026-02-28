Мусаев о 2:1 с «Ростовом»: «Тяжелая, рабочая победа. Во 2-м тайме ребята заставили соперника ошибиться, они получили удаление, и мы этим воспользовались»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Ростовом» в 19-м туре Мир РПЛ (2:1).
«Перед игрой еще сказал, что “Ростов” — очень хороший соперник, организованная команда, физически отлично подготовлена, много борьбы, главное — не перейти на их игру.
Мы начали хорошо, забили гол, а потом мяч был вверху, и мы не собирали подборы. Это стало проблемой. В итоге 1:1 в первом тайме, а во втором — ребята молодцы, заставили соперника ошибиться, они получили удаление, и мы воспользовались этим преимуществом. Хорошо ребята вышли на замену.
Тяжелая, рабочая победа. Для нас традиционно каждый первый матч после сборов тяжелый. Рад, что мы победили, рад, что после трех месяцев увидели наших болельщиков. Хороший вечер», — сказал Мусаев.
Мурад Мусаев
Джонатан Альба
Эдуард Сперцян
8′
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
73′
Алексей Миронов
45+3′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
63′
20
Джованни Гонсалес
45+3′
46′
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
7
Виктор Са
81′
90
Дэвид Мозес Кобнан
53
Александр Черников
46′
17
Валентин Пальцев
66
Дуглас Аугусту
69′
88
Никита Кривцов
1
Рустам Ятимов
7
Роналдо
7′
40
Илья Вахания
90+6′
78
Дмитрий Чистяков
45+4′
51′
8
Алексей Миронов
4
Виктор Мелехин
9
Мохаммад Мохеби
62
Иван Комаров
54′
67
Герман Игнатов
10
Кирилл Щетинин
12′
83′
5
Данила Прохин
22
Давид Семенчук
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
77′
69
Егор Голенков
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти