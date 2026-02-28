«Локомотив» в меньшинстве победил «Пари НН» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Дмитрий Воробьев (15-я минута) и Лукас Фассон (72). У проигравших отличился Олакунле Олусегун (69, с пенальти).
На 44-й минуте за вторую желтую карточку был удален форвард «Локомотива» Александр Руденко.
«Локомотив», выигравший третий подряд матч, набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 14 очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Локомотив» 9 марта примет грозненский «Ахмат», «Пари НН» двумя днями ранее дома сыграет с «Сочи».
Михаил Галактионов
Алексей Шпилевский
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
15′
Лукас Фассон
72′
Олакунле Олусегун
69′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
41′
44′
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
63′
9
Сергей Пиняев
10
Дмитрий Воробьев
71′
27
Николай Комличенко
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
22
Никита Каккоев
77′
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
48′
88′
29
Лука Веснер Тичич
19
Никита Ермаков
76′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
76′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
46′
10
Адриан Бальбоа
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
