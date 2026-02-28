Ричмонд
«Локомотив» в меньшинстве победил «Пари НН» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1. С 44-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве после удаления Александра Руденко.

Источник: РБК Спорт

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Дмитрий Воробьев (15-я минута) и Лукас Фассон (72). У проигравших отличился Олакунле Олусегун (69, с пенальти).

На 44-й минуте за вторую желтую карточку был удален форвард «Локомотива» Александр Руденко.

«Локомотив», выигравший третий подряд матч, набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 14 очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 9 марта примет грозненский «Ахмат», «Пари НН» двумя днями ранее дома сыграет с «Сочи».

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Алексей Шпилевский
Голы
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
15′
Лукас Фассон
72′
Пари Нижний Новгород
Олакунле Олусегун
69′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
41′
44′
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
63′
9
Сергей Пиняев
10
Дмитрий Воробьев
71′
27
Николай Комличенко
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
22
Никита Каккоев
77′
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
48′
88′
29
Лука Веснер Тичич
19
Никита Ермаков
76′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
76′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
46′
10
Адриан Бальбоа
Статистика
Локомотив
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
11
14
Удары в створ
6
5
Угловые
3
4
Фолы
14
16
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти