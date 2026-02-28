Радимов: «Ребята, вы сдурели? После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой!»

В середине второго тайма защитник нижегородцев Максим Шнапцев упал в штрафной площади железнодорожников после незначительного контакта с вингером Сергеем Пиняевым. Шафеев на эпизод не отреагировал, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота москвичей, который забил нападающий Олакунле Олусегун.
«Чемодан — вокзал — Белград! Ребята, вы сдурели?! Начало сезона с точки зрения судейства хуже не придумать! После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой! А судья Шафеев и те, кто позвал его на ВАР, должны уйти из профессии!
Каждый раз, когда увижу его за работой, каждый раз буду писать о том, что его не должно быть в судействе! И я понимаю, что из-за “дела Торпедо” у нас в судейском корпусе кадровый дефицит, но так издеваться над нами нельзя! Я играл в 90-е, и тогда такие пенальти тоже ставили, но тогда судьи сами признавались, что это делают за бабки! Позорище!» — написал Радимов в телеграм-канале.
Михаил Галактионов
Алексей Шпилевский
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
15′
Лукас Фассон
72′
Олакунле Олусегун
69′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
41′
44′
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
62′
9
Сергей Пиняев
10
Дмитрий Воробьев
71′
27
Николай Комличенко
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
22
Никита Каккоев
77′
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
48′
88′
29
Лука Веснер Тичич
19
Никита Ермаков
75′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
75′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
46′
10
Адриан Бальбоа
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти