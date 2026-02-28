Радимов: «Ребята, вы сдурели? После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой!»

«Чемодан — вокзал — Белград! Ребята, вы сдурели?! Начало сезона с точки зрения судейства хуже не придумать! После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой! А судья Шафеев и те, кто позвал его на ВАР, должны уйти из профессии!



Каждый раз, когда увижу его за работой, каждый раз буду писать о том, что его не должно быть в судействе! И я понимаю, что из-за “дела Торпедо” у нас в судейском корпусе кадровый дефицит, но так издеваться над нами нельзя! Я играл в 90-е, и тогда такие пенальти тоже ставили, но тогда судьи сами признавались, что это делают за бабки! Позорище!» — написал Радимов в телеграм-канале.