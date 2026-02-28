Ричмонд
Радимов: «Ребята, вы сдурели? После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой!»

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал главного арбитра матче 19-го тура РПЛ «Локомотив» — «Пари НН» Рафаэля Шафеева, призвав главу департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича уйти в отставку.

Источник: РИА "Новости"

В середине второго тайма защитник нижегородцев Максим Шнапцев упал в штрафной площади железнодорожников после незначительного контакта с вингером Сергеем Пиняевым. Шафеев на эпизод не отреагировал, но после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота москвичей, который забил нападающий Олакунле Олусегун.

«Чемодан — вокзал — Белград! Ребята, вы сдурели?! Начало сезона с точки зрения судейства хуже не придумать! После такого пенальти Мажич должен собирать чемодан и проваливать к себе домой! А судья Шафеев и те, кто позвал его на ВАР, должны уйти из профессии!

Каждый раз, когда увижу его за работой, каждый раз буду писать о том, что его не должно быть в судействе! И я понимаю, что из-за “дела Торпедо” у нас в судейском корпусе кадровый дефицит, но так издеваться над нами нельзя! Я играл в 90-е, и тогда такие пенальти тоже ставили, но тогда судьи сами признавались, что это делают за бабки! Позорище!» — написал Радимов в телеграм-канале.

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 7276 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Алексей Шпилевский
Голы
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
15′
Лукас Фассон
72′
Пари Нижний Новгород
Олакунле Олусегун
69′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
41′
44′
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
62′
9
Сергей Пиняев
10
Дмитрий Воробьев
71′
27
Николай Комличенко
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
22
Никита Каккоев
77′
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
48′
88′
29
Лука Веснер Тичич
19
Никита Ермаков
75′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
75′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
46′
10
Адриан Бальбоа
Статистика
Локомотив
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
7
5
Угловые
3
5
Фолы
15
16
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
