Алаев считает, что офсайдные линии VAR в РПЛ не соответствуют уровню лиги

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Офсайдные линии, которые используют видеоассистенты рефери (VAR) на матчах Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), не соответствуют уровню лиги, необходимы доработки и новые решения. Об этом журналистам заявил президент РПЛ Александр Алаев.
«Двоякие ощущения от рестарта: с одной стороны, приятно удивила готовность команд, но при этом расстраивает, что должен с вами обсуждать судейские линии и количество вмешательств VAR. В матче “Краснодар” — “Ростов” три за тайм, это тот момент, над которым надо поработать. Сейчас видел пенальти (в ворота московского “Локомотива” в пользу “Пари Нижний Новгород” — прим. ТАСС), мне не хочется, чтобы такие пенальти были в нашей лиге», — сказал Алаев.
«Понимаем, что к линиям много вопросов, это наше общее дело, бьет по репутации лиги и коллег. Линии, которые есть сейчас, не соответствуют уровню лиги. Возьму на себя ответственность и инициативу, буду говорить с Российским футбольным союзом и клубами, нужно доработать эти линии или искать другие», — добавил он.
В пятницу петербургский «Зенит» дома обыграл калиниградскую «Балтику» со счетом 1:0. Во втором тайме после подсказки судей системы VAR главный арбитр встречи отменил гол футболиста гостей Кевина Андраде из-за офсайда его одноклубника Брайана Хиля. Согласно решению арбитра, Хиль находился в офсайде и оказывал влияние на действия голкипера «Зенита» Дениса Адамова.
В субботу тольяттинский «Акрон» на выезде уступил «Оренбургу» со счетом 0:2, нападающий гостей Артем Дзюба поразил ворота соперника на 37-й минуте, но после вмешательства VAR гол отменили из-за офсайда.
Сергей Семак
Андрей Талалаев
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
87′
16
Денис Адамов
90+1′
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
90′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
61′
7
Александр Соболев
9
Джон Дуран
61′
11
Луис Энрике
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
67
Максим Бориско
23
Мингиян Бевеев
16
Кевин Андраде
90+6′
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
26
Иван Беликов
68
Михаил Рядно
72′
25
Александр Филин
22
Николай Титков
7′
58′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
58′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
88′
39
Кирилл Степанов
8
Андрей Мендель
42′
72′
10
Илья Петров
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти