Алаев считает, что офсайдные линии VAR в РПЛ не соответствуют уровню лиги

«Двоякие ощущения от рестарта: с одной стороны, приятно удивила готовность команд, но при этом расстраивает, что должен с вами обсуждать судейские линии и количество вмешательств VAR. В матче “Краснодар” — “Ростов” три за тайм, это тот момент, над которым надо поработать. Сейчас видел пенальти (в ворота московского “Локомотива” в пользу “Пари Нижний Новгород” — прим. ТАСС), мне не хочется, чтобы такие пенальти были в нашей лиге», — сказал Алаев.