«Локо» вдесятером выгрыз победу — после шок-пенальти от Шафеева. Что творят судьи?!

Тяжелейшая победа команды Галактионова
К четвертому матчу тура очень хотелось обойтись без судейских скандалов. Обсуждать только футбол — который вообще-то пока никак не назовешь «весенним». И вообще абстрагироваться от ВАР с офсайдными линиями.
Но не получилось.
Стартовый состав «Локомотива» к рестарту сезона угадывался перед заключительным матчем на сборах. А схема читалась еще после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА. Михаил Галактионов ожидаемо отказался от ромба и вернулся к 4−3−3 — как в начале чемпионата. На флангах атаки остались Руденко и Бакаев — хотя есть ощущение, что восстановившийся Пиняев очень близок к основе. А первый выбор в нападении, несмотря на топ-результативность Комличенко в товарищеских матчах, — по-прежнему Воробьев.
Единственная неожиданность — центр обороны: несмотря на заявления о «стабилизации пары Монтес — Ньямси», появился Морозов. То ли из-за неоптимальных кондиций Ньямси (он пропустил часть сборов после Кубка Африки), то ли после ошибок камерунца в матче с ЦСКА.
«Локо» стартовал очень бодро и поначалу вообще не переживал за защиту: к перерыву «Пари НН» создал всего два момента, но с обоими ударами Олусегуна справился Митрюшкин. В остальное время гости пытались адаптироваться к динамике, движению и скоростям команды Галактионова. Каждый из этих компонентов не вызывал вопросов: «Локомотив» постоянно прессинговал на чужой половине, классно двигал мяч в позиционных атаках, а однажды выманил соперника на свою половину и забил после фирменной контратаки. Отбор Карпукаса (у него без Баринова особенная роль), ассист Бакаева, выбор позиции и удар в касание Воробьева — все было исполнено образцово.
В тот момент было невозможно представить, что один из ключевых моментов случится только через полчаса. Все началось с фола на Батракове — Сарфо промассировал ему колено шипами, но не получил даже желтую. Тут же похожий фол совершил Руденко (и без карточки не остался), а через пару минут зачем-то срубил Шнапцева — и увидел красную.
Шок: только что команда Галактионова все контролировала и спокойно ждала перерыва, но из-за эмоций Руденко обеспечила очень нервный и физически тяжелый второй тайм.
Хотя стилистически игра практически не поменялась: «Локомотив» продолжал владеть мячом, чаще бил и успевал перестраиваться. Но главное — без проблем отодвигал угрозу со своей половины. Даже без замен: в перерыве их не случилось вообще. Лишь на 62-й минуте Бакаева по позиции сменил Пиняев — и именно он поучаствовал в эпизоде, который, по-моему, войдет в историю.
Историю — как нельзя судить на высшем уровне и работать ВАР. Контакт Пиняева и Шнапцева точно не входит в категорию сложных и даже неоднозначных эпизодов. Он не требовал ни подключения видеоассистентов, ни подхода Рафаэля Шафеева к монитору. Ни назначения пенальти, после которого доверие к судейскому корпусу просто рушится.
Не нужно быть выдающимся арбитром, чтобы увидеть: Пиняев бежал прямо и не менял траекторию, а инициатором контакта был Шнапцев, выставивший ногу.
Кстати, пересмотрите его реакцию — игрок «Пари НН» обалдел от решения Шафеева даже сильнее, чем игроки и скамейка «Локомотива».
Коллега Генич в прямом эфире назвал этот пенальти полнейшей дискредитацией — и, откровенно говоря, у меня нет контраргументов.
После такого матча в судейской бригаде должны быть счастливы, что «Локо» не поплыл, вдесятером выцарапал победу и сделал так, чтобы ошибки арбитров не повлияли на результат.
Уникальная игра, после которой очень хочется послушать не только игроков и тренеров, но и Милорада Мажича. С детальным разбором судейского коллапса на старте сезоне.
Коллапса, который, по-моему, дискредитирует не только арбитров, но и всю лигу.
Автор: Леонид Волотко
Михаил Галактионов
Алексей Шпилевский
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
15′
Лукас Фассон
72′
Олакунле Олусегун
69′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
41′
44′
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
62′
9
Сергей Пиняев
10
Дмитрий Воробьев
71′
27
Николай Комличенко
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
22
Никита Каккоев
77′
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
48′
88′
29
Лука Веснер Тичич
19
Никита Ермаков
75′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
75′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
46′
10
Адриан Бальбоа
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
