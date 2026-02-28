«Локо» вдесятером выгрыз победу — после шок-пенальти от Шафеева. Что творят судьи?!

«Локо» стартовал очень бодро и поначалу вообще не переживал за защиту: к перерыву «Пари НН» создал всего два момента, но с обоими ударами Олусегуна справился Митрюшкин. В остальное время гости пытались адаптироваться к динамике, движению и скоростям команды Галактионова. Каждый из этих компонентов не вызывал вопросов: «Локомотив» постоянно прессинговал на чужой половине, классно двигал мяч в позиционных атаках, а однажды выманил соперника на свою половину и забил после фирменной контратаки. Отбор Карпукаса (у него без Баринова особенная роль), ассист Бакаева, выбор позиции и удар в касание Воробьева — все было исполнено образцово.