Галактионов о словах Тикнизяна: «Начали проветривать раздевалку. Она чистая и здоровая»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на интервью бывшего защитника команды Наира Тикнизяна, в котором футболист упрекнул специалиста.

Источник: РИА "Новости"

Тикнизян летом 2025 года перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду», до этого сообщалось о конфликте между защитником и Галактионовым. В недавнем интервью каналу FONBET 26-летний игрок в том числе резко ответил на обвинения в неблагодарности со стороны тренера.

— Мне сказали, что выйдет интервью Наира. Я себя настроил его не смотреть. До сих пор не видел — только отрывки в тексте. Не первый раз за несколько дней до игры «Локомотива» выходят вещи, которые дестабилизируют обстановку в команде. Оно же не за неделю до вышло. Мы прекрасно знаем, кто инициатор. Когда мы начали всех хватать, они все друг друга сдали.

Что касается самого срыва Наира, то сейчас очень сложные перепады погоды. Так что надо аккуратно к этому относиться. Наша команда двигается в правильном направлении. Мы начали проветривать нашу раздевалку. Теперь она абсолютно чистая и здоровая.

Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 7276 зрителей
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Алексей Шпилевский
Голы
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
15′
Лукас Фассон
72′
Пари Нижний Новгород
Олакунле Олусегун
69′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
41′
44′
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
62′
9
Сергей Пиняев
10
Дмитрий Воробьев
71′
27
Николай Комличенко
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
22
Никита Каккоев
77′
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
48′
88′
29
Лука Веснер Тичич
19
Никита Ермаков
75′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
75′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
46′
10
Адриан Бальбоа
Статистика
Локомотив
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
7
5
Угловые
3
5
Фолы
15
16
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти