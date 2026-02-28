Галактионов о словах Тикнизяна: «Начали проветривать раздевалку. Она чистая и здоровая»

Тикнизян летом 2025 года перешел из «Локомотива» в «Црвену Звезду», до этого сообщалось о конфликте между защитником и Галактионовым. В недавнем интервью каналу FONBET 26-летний игрок в том числе резко ответил на обвинения в неблагодарности со стороны тренера.
— Мне сказали, что выйдет интервью Наира. Я себя настроил его не смотреть. До сих пор не видел — только отрывки в тексте. Не первый раз за несколько дней до игры «Локомотива» выходят вещи, которые дестабилизируют обстановку в команде. Оно же не за неделю до вышло. Мы прекрасно знаем, кто инициатор. Когда мы начали всех хватать, они все друг друга сдали.
Что касается самого срыва Наира, то сейчас очень сложные перепады погоды. Так что надо аккуратно к этому относиться. Наша команда двигается в правильном направлении. Мы начали проветривать нашу раздевалку. Теперь она абсолютно чистая и здоровая.
Михаил Галактионов
Алексей Шпилевский
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
15′
Лукас Фассон
72′
Олакунле Олусегун
69′
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
3
Лукас Фассон
19
Александр Руденко
41′
44′
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
62′
9
Сергей Пиняев
10
Дмитрий Воробьев
71′
27
Николай Комличенко
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
22
Никита Каккоев
77′
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
48′
88′
29
Лука Веснер Тичич
19
Никита Ермаков
75′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
75′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
46′
10
Адриан Бальбоа
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти