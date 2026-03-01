В «Локомотиве» рассказали о бюджете клуба на 2026 год

«Бюджет сформирован и согласован, немного скорректирован в сторону уменьшения. Он почти такой же, как в прошлом году. Никаких глобальных изменений нет. Сейчас клуб пересматривает работу с имущественным комплексом, повысит его эффективность. За счет этого компенсируется небольшое снижение взноса “РЖД”, — сказал Нагорных “СЭ”.