Общее собрание клубов РПЛ в марте обсудит проблемы в судействе

«Соглашусь с Сан Санычем, абсолютно поддержу его в этом вопросе. Нам вместе надо над этим работать, чтобы не было споров, особенно это касается офсайдных линий — хотелось бы более четких моментов. Хотелось бы обсудить это в кругу коллег. Думаю, это произойдет на ближайшем общем собрании лиги. Много команд из-за этого страдает, из-за этого страдает российский футбол.



Пока нет (понимания, когда пройдет следующее заседание общего собрания клубов РПЛ). Думаю, это будет после 22 марта, когда начнется пауза на матчи сборных», — сказал Газизов РИА Новости.