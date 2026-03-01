Общее собрание клубов РПЛ в марте обсудит проблемы в судействе

Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.35
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
13:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.35
П2
7.80
Футбол. Италия
14:30
Кремонезе
:
Милан
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.87
П2
1.43
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.16
П2
2.22
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.30
П2
3.06
Футбол. Первая лига
16:00
Чайка
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.16
П2
2.34
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
6.74
X
4.50
П2
1.59
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.52
П2
2.09
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.60
П2
3.59
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.80
П2
3.85
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.62
П2
5.90
Футбол. Франция
17:00
Париж
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.40
П2
2.99
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.44
П2
6.30
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.16
П2
3.21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.57
П2
6.40
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.33
П2
3.95
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Брест
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.38
П2
6.00
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.54
П2
3.41
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.79
X
2.97
П2
3.00
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.82
П2
4.61
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.82
П2
2.02
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.08
П2
2.95
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.69
П2
3.72
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.36
П2
3.02
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Дженоа
0
П1
X
П2

Общее собрание клубов РПЛ в марте обсудит проблемы в судействе

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что общее собрание клубов РПЛ, вероятно, в марте обсудит проблемы в судействе.

Источник: Sport24

Ранее президент РПЛ Александр Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), проблемы в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров.

«Соглашусь с Сан Санычем, абсолютно поддержу его в этом вопросе. Нам вместе надо над этим работать, чтобы не было споров, особенно это касается офсайдных линий — хотелось бы более четких моментов. Хотелось бы обсудить это в кругу коллег. Думаю, это произойдет на ближайшем общем собрании лиги. Много команд из-за этого страдает, из-за этого страдает российский футбол.

Пока нет (понимания, когда пройдет следующее заседание общего собрания клубов РПЛ). Думаю, это будет после 22 марта, когда начнется пауза на матчи сборных», — сказал Газизов РИА Новости.