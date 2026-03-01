«Динамо» впервые в сезоне победило в РПЛ с разницей в четыре мяча

«Динамо» набрало 24 очка и поднялось на седьмое место в турнирной таблице. «Бело-голубые» впервые в этом сезоне РПЛ выиграли с разницей в четыре мяча, при этом у команды было две победы со счетом 4:0 в Кубке России — над «Крыльями Советов» в октябре и «Сочи» в сентябре.