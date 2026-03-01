Ричмонд
Футбол. Италия
перерыв
Кремонезе
0
:
Милан
0
Футбол. Первая лига
15:30
Черноморец
:
Торпедо
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Эспаньол
Футбол. Первая лига
16:00
Чайка
:
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Спартак
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Аталанта
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Ноттингем Форест
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Футбол. Франция
17:00
Париж
:
Ницца
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Вольфсбург
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
ЦСКА
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Нант
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Осер
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Брест
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Челси
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Фрайбург
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Лацио
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Севилья
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
РБ Лейпциг
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Ювентус
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Лион
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Сельта
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
«Динамо» впервые в сезоне победило в РПЛ с разницей в четыре мяча

Матч 19-го тура завершился со счетом 4:0. Победный гол на счету Тюкавина. «Крылья Советов» в концовке остались вдесятером.

Источник: ФК "Динамо"

Московское «Динамо» уверенно обыграло самарские «Крылья Советов» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Москве завершилась со счетом 4:0.

Мячи забили Константин Тюкавин (15-я минута), Муми Нгамале (26-я с пенальти), Антон Миранчук (34) и Ярослав Гладышев (72).

У «Крыльев Советов» на 90-й минуте удалили Томаса Гальдамеса за вторую желтую карточку.

«Динамо» набрало 24 очка и поднялось на седьмое место в турнирной таблице. «Бело-голубые» впервые в этом сезоне РПЛ выиграли с разницей в четыре мяча, при этом у команды было две победы со счетом 4:0 в Кубке России — над «Крыльями Советов» в октябре и «Сочи» в сентябре.

У «Крыльев Советов» третье поражение подряд, 17 очков и 13-я строчка.

В 20-м туре «Динамо» 8 марта сыграет в гостях с ЦСКА в московском дерби, а самарцы примут «Динамо» из Махачкалы.

Также у «Динамо» 5 марта запланировал первый матч полуфинала Кубка России со «Спартаком».

Динамо
4:0
Первый тайм: 3:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Магомед Адиев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
15′
Николя Муми Нгамале
26′
Антон Миранчук
(Константин Тюкавин)
34′
Ярослав Гладышев
(Бителло)
72′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
83′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
65′
6
Роберто Фернандес
70
Константин Тюкавин
65′
33
Иван Сергеев
2
Николас Маричаль
65′
91
Ярослав Гладышев
44
Антонио Диас Рубенс
39′
81′
15
Данил Глебов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
47
Сергей Божин
34′
24
Роман Евгеньев
3
Томас Галдамес
45′
90′
6
Сергей Бабкин
72
Дани Фернандес
68′
2
Кирилл Печенин
14
Михайло Баньяц
63′
77
Ильзат Ахметов
22
Фернандо Костанца
46′
20
Кирилл Столбов
99
Джеффри Чинеду
81′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
46′
70
Артем Шуманский
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
5
1
Угловые
3
5
Фолы
8
14
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
