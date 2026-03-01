«Динамо» впервые в сезоне победило в РПЛ с разницей в четыре мяча

Московское «Динамо» уверенно обыграло самарские «Крылья Советов» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра в Москве завершилась со счетом 4:0.
Мячи забили Константин Тюкавин (15-я минута), Муми Нгамале (26-я с пенальти), Антон Миранчук (34) и Ярослав Гладышев (72).
У «Крыльев Советов» на 90-й минуте удалили Томаса Гальдамеса за вторую желтую карточку.
«Динамо» набрало 24 очка и поднялось на седьмое место в турнирной таблице. «Бело-голубые» впервые в этом сезоне РПЛ выиграли с разницей в четыре мяча, при этом у команды было две победы со счетом 4:0 в Кубке России — над «Крыльями Советов» в октябре и «Сочи» в сентябре.
У «Крыльев Советов» третье поражение подряд, 17 очков и 13-я строчка.
В 20-м туре «Динамо» 8 марта сыграет в гостях с ЦСКА в московском дерби, а самарцы примут «Динамо» из Махачкалы.
Также у «Динамо» 5 марта запланировал первый матч полуфинала Кубка России со «Спартаком».
Ролан Гусев
Магомед Адиев
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
15′
Николя Муми Нгамале
26′
Антон Миранчук
(Константин Тюкавин)
34′
Ярослав Гладышев
(Бителло)
72′
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
83′
11
Артур Гомес
21
Антон Миранчук
65′
6
Роберто Фернандес
70
Константин Тюкавин
65′
33
Иван Сергеев
2
Николас Маричаль
65′
91
Ярослав Гладышев
44
Антонио Диас Рубенс
39′
81′
15
Данил Глебов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
47
Сергей Божин
34′
24
Роман Евгеньев
3
Томас Галдамес
45′
90′
6
Сергей Бабкин
72
Дани Фернандес
68′
2
Кирилл Печенин
14
Михайло Баньяц
63′
77
Ильзат Ахметов
22
Фернандо Костанца
46′
20
Кирилл Столбов
99
Джеффри Чинеду
81′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
46′
70
Артем Шуманский
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти