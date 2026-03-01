РПЛ определила время начала перенесенного матча «Сочи» — «Спартак»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Сочи» и московским «Спартаком», который был перенесен на 2 марта из-за угрозы атаки БПЛА, начнется в 15:00 по московскому времени, следует из данных на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Глава РПЛ Александр Алаев допускал перенос матча на 19:00 мск. Лига объявила, что встреча состоится в запланированное время — 16:30, но по решению арбитра начало все же перенесли на час. В установленное время встреча не стартовала. Позднее РПЛ сообщила, что матч перенесен на другой день.
«Президент РПЛ, согласно пункту 8.3.1 регламента турнира, принял решение — игра состоится 2 марта в 15:00 по московскому времени на стадионе “Фишт” в Сочи», — говорится в сообщении РПЛ в Telegram-канале.
По аналогичной причине в воскресенье был отложен старт матча Первой лиги между новороссийским «Черноморцем» и московским «Торпедо», игра началась спустя 1 час 45 минут и прошла без зрителей. Также в 14:00 в Сочи стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и нижегородским «Торпедо», он был прерван в начале третьего периода, однако позднее его доиграли. Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ между «Сочи» и ЦСКА. Встреча перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.