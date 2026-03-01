РПЛ определила время начала перенесенного матча «Сочи» — «Спартак»

По аналогичной причине в воскресенье был отложен старт матча Первой лиги между новороссийским «Черноморцем» и московским «Торпедо», игра началась спустя 1 час 45 минут и прошла без зрителей. Также в 14:00 в Сочи стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и нижегородским «Торпедо», он был прерван в начале третьего периода, однако позднее его доиграли. Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ между «Сочи» и ЦСКА. Встреча перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.