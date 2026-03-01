ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Жирона
1
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.70
П2
7.39
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
2
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.80
П2
12.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
4.59
X
3.30
П2
1.95
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

ЦСКА уступил «Ахмату» в матче чемпионата России по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» одержал победу над московским ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на четвертой минуте забил Максим Самородов.

В составе ЦСКА дебютировали в официальных матчах приобретенные в зимнее трансферное окно Дмитрий Баринов, Данила Козлов, Максим Воронов, аргентинец Лусиано Гонду и бразилец Матеус Рейс, а также воспитанник клуба Кирилл Данилов.

Команда Станислава Черчесова одержала третью победу в чемпионате подряд. «Ахмат», набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА с 36 баллами располагается на четвертой строчке.

В следующем туре ЦСКА 8 марта примет московское «Динамо», днем позднее «Ахмат» сыграет в гостях со столичным «Локомотивом».

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
1.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Фабио Челестини
Голы
Ахмат
Максим Самородов
4′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
81
Максим Сидоров
82′
2
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Лечи Садулаев
71′
37
Папа Амади Гадио
77
Георгий Мелкадзе
90′
13
Мохамед Конате
90+4′
11
Силва Лима Исмаэл
60′
71′
9
Брайан Мансилья
19
Сергей Пряхин
49′
82′
82
Даниил Хлусевич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
2
Матеус Рейс
82′
20
Матия Попович
17
Кирилл Глебов
68′
7
Матеус Алвес
18
Данила Козлов
59′
11
Тамерлан Мусаев
9
Лусиано Гонду
82′
97
Максим Воронов
31
Матвей Кисляк
68′
37
Энрике Кармо
Статистика
Ахмат
ЦСКА
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
17
21
Удары в створ
6
5
Угловые
5
7
Фолы
14
13
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти