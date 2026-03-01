ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

В составе ЦСКА дебютировали в официальных матчах приобретенные в зимнее трансферное окно Дмитрий Баринов, Данила Козлов, Максим Воронов, аргентинец Лусиано Гонду и бразилец Матеус Рейс, а также воспитанник клуба Кирилл Данилов.