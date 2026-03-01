ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» одержал победу над московским ЦСКА в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на четвертой минуте забил Максим Самородов.
В составе ЦСКА дебютировали в официальных матчах приобретенные в зимнее трансферное окно Дмитрий Баринов, Данила Козлов, Максим Воронов, аргентинец Лусиано Гонду и бразилец Матеус Рейс, а также воспитанник клуба Кирилл Данилов.
Команда Станислава Черчесова одержала третью победу в чемпионате подряд. «Ахмат», набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА с 36 баллами располагается на четвертой строчке.
В следующем туре ЦСКА 8 марта примет московское «Динамо», днем позднее «Ахмат» сыграет в гостях со столичным «Локомотивом».
Станислав Черчесов
Фабио Челестини
Максим Самородов
4′
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
20
Максим Самородов
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
81
Максим Сидоров
82′
2
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Лечи Садулаев
71′
37
Папа Амади Гадио
77
Георгий Мелкадзе
90′
13
Мохамед Конате
90+4′
11
Силва Лима Исмаэл
60′
71′
9
Брайан Мансилья
19
Сергей Пряхин
49′
82′
82
Даниил Хлусевич
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
2
Матеус Рейс
82′
20
Матия Попович
17
Кирилл Глебов
68′
7
Матеус Алвес
18
Данила Козлов
59′
11
Тамерлан Мусаев
9
Лусиано Гонду
82′
97
Максим Воронов
31
Матвей Кисляк
68′
37
Энрике Кармо
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти