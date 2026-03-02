«Сочи» — «Спартак»: Игнатов, Камано, Барко, Маркиньос и Угальде выйдут с первых минут

«Сочи»: Дегтев, Солдатенков, Марсело, Волков, Зиньковский, Кравцов, Васильев, Магаль, Игнатов, Крамарич, Камано.
Запасные: Силев, Дюпин, Литвинов, Макарчук, Мухин, Корнеев, Коваленко, Ежов, Барт, Федоров, Фуртадо, Ильин.
«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Денисов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.
Запасные: Довбня, Пичиенко, Литвинов, Рябчук, Саусь, Мартинс, Бонгонда, Гарсия, Заболотный, Массалыга.
Матч между «Сочи» и «Спартаком» должен был пройти на стадионе «Фишт» в Сочи в воскресенье, 1 марта. Из-за режима беспилотной опасности игру перенесли на 2 марта.