По итогам матчей 19-го тура РПЛ наказаны девять судей

По итогам матчей 19-го тура чемпионата России руководство департамента судейства и инспектирования РФС предположительно отстранило на время от работы девять судей.

Источник: Спорт-Экспресс

Такой вывод можно сделать с учетом качества судейства в РПЛ и объявленного списка назначений на игры Кубка России, которые пройдут на этой неделе.

По всей видимости, наказаны Рафаэль Шафеев, Артем Чистяков и Евгений Кукуляк — судья, ВАР и АВАР матча «Локомотив» — «Пари НН» (2:1), в котором был ошибочно назначен пенальти в ворота железнодорожников.

Остались без назначений Павел Кукуян и Вера Опейкина — ВАР и АВАР, работавшие на игре «Динамо» Мх — «Рубин». Вероятно, признано неверным их вмешательство в действия судьи Ивана Абросимова, который засчитал гол гостей и потом подтвердил свое решение.

Пока в запасе оставлен Антон Фролов — судья матча «Краснодар» — «Ростов» (2:1), в котором случились четыре ВАР-вмешательства. По итогам той встречи ростовчане обратились в ЭСК.

Также без работы оказались Василий Казарцев и Ранэль Зияков — ВАР и АВАР матча «Ахмат» — ЦСКА (1:0). Они вмешались в действия Сергея Карасева, но тот после изучения повторов не стал назначать пенальти в ворота грозненцев.

Возможно, наказан и Никита Новиков, работавший резервным на игре «Оренбург» — «Акрон» (2:0).