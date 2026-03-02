По итогам матчей 19-го тура РПЛ наказаны девять судей

Также без работы оказались Василий Казарцев и Ранэль Зияков — ВАР и АВАР матча «Ахмат» — ЦСКА (1:0). Они вмешались в действия Сергея Карасева, но тот после изучения повторов не стал назначать пенальти в ворота грозненцев.