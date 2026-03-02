Москва
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
0
:
Хетафе
1
П1
7.64
X
3.15
П2
1.75
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
:
Зенит
П1
4.02
X
3.45
П2
2.24
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
3
:
Фиорентина
0
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Шинник
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
«Все зависит не от них»: легенда сборной России о шансах «Спартака» на золото РПЛ

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров после победы московского «Спартака» над «Сочи» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) не стал оценивать шансы красно-белых на победу в чемпионате. Его слова приводит «Советский спорт».

Источник: Чемпионат.com

«Какие разговоры могут быть про чемпионство? Все лидеры взяли свои очки! Все зависит не от “Спартака”, а от “Краснодара” и “Зенита”. Говорить про шансы на успех при новом тренере рано, пока что чего-то грандиозного я не увидел», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на сочинском стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 22-й минуте Эсекьель Барко реализовал пенальти. На 61-й минуте Александр Солдатенков сравнял счет, а на 79-й минуте Маркиньос с передачи Манфреда Угальде вывел «Спартак» вперед. Третий гол красно-белых оформил Пабло Солари на второй добавленной ко второму тайму минуте. На 90+8-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал Владимир Ильин.

Изначально игра должна была пройти 1 марта, однако была перенесена на следующий день из-за воздушной тревоги, объявленной в Сочи из-за угрозы БПЛА.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб идет на шестой позиции, набрав 32 очка. В 20-м туре РПЛ «Спартак» 9 марта примет на домашнем стадионе тольяттинский «Акрон», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Сочи
2:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Фишт, 4676 зрителей
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Хуан Карлос Карседо
Голы
Сочи
Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо Сантос)
61′
Владимир Ильин
90+10′
Спартак
Эсекиэль Барко
22′
Маркиньос
(Манфред Угальде)
79′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
90+2′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
82′
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
7
Антон Зиньковский
58′
16
Максим Мухин
90+4′
45
Франсуа Камано
58′
23
Густаво Фуртадо Сантос
90+5′
8
Михаил Игнатов
72′
29
Роман Ежов
14
Кирилл Кравцов
35′
58′
98
Владимир Ильин
20
Дмитрий Васильев
31′
89′
19
Александр Коваленко
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
90+5′
18
Наиль Умяров
62′
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
83′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
88′
68
Руслан Литвинов
90+9′
9
Манфред Угальде
80′
2
Олег Рябчук
83
Жедсон Фернандеш
80′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
80′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Сочи
Спартак
Желтые карточки
5
3
Удары (всего)
8
13
Удары в створ
4
5
Угловые
4
6
Фолы
16
9
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти