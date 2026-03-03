Бубнов разобрал победу «Спартака» над «Сочи»: «Перед красно-белыми стоит единственная задача»

«Во втором тайме “Сочи” со стандарта быстро забил гол, и ситуация для “Спартака” изменилась, потому что надо было еще больше идти вперед, а “Сочи” во втором тайме перестроился, сделал замены и прибавил в агрессии. Ну и в скорости, конечно, тоже, потому что вышли достаточно скоростные игроки, и к тому же они были еще и свежие, а “Спартак” состав не менял. И если бы не Маркиньос, который за счет своего индивидуального мастерства разобрался на линии штрафной, потом вошел в штрафную и здорово пробил в угол и забил, то как бы развивались события дальше, неизвестно, потому что это была уже где-то 70-я минута, а у “Спартака” к тому времени в атаке ничего не получалось.