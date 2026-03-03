Бубнов разобрал победу «Спартака» над «Сочи»: «Перед красно-белыми стоит единственная задача»

Московская команды выиграла в гостях со счетом 3:2. Эта встреча стала для главного тренера «Спартака» Хуана Карседо первой официальной в московском клубе.
«Карседо, судя по всему, определился со стартовым составом “Спартака”, потому что на поле вышли все те игроки, которые играли в прошлом году, достаточно хорошо сыграны, и сразу начали игру в хорошем темпе. “Сочи” тоже поддержал этот темп. Игра сразу началась обоюдоострая и на встречных курсах. Но потом “Спартак” постепенно стал прибирать инициативу в свои руки, заработал пенальти. Здесь ВАР здорово разобрался со всеми пенальти. Забил гол — там было вне игры, тоже все было верно определено. Видно, что “Спартак” больше контролирует мяч и контролирует всю игру в целом в первом тайме.
По составу, если брать тактически, то единственное изменение — это Зобнин играет крайнего защитника. Все остальное, я еще раз говорю, давно уже наиграно. Они сыграны, хорошее взаимопонимание, поэтому хороший контроль мяча и играют очень быстро. Если так дальше продолжится, то я думаю, «Спартак» как минимум второй гол забьет и снимет все вопросы по результату матча, ну, может и больше забить. Забьет ли «Сочи» — это большой вопрос, потому что у них очень мало подходов, вот, и «Спартак» достаточно надежно играет в обороне", — сказал Бубнов в телеграм-канале после первого тайма.
«Во втором тайме “Сочи” со стандарта быстро забил гол, и ситуация для “Спартака” изменилась, потому что надо было еще больше идти вперед, а “Сочи” во втором тайме перестроился, сделал замены и прибавил в агрессии. Ну и в скорости, конечно, тоже, потому что вышли достаточно скоростные игроки, и к тому же они были еще и свежие, а “Спартак” состав не менял. И если бы не Маркиньос, который за счет своего индивидуального мастерства разобрался на линии штрафной, потом вошел в штрафную и здорово пробил в угол и забил, то как бы развивались события дальше, неизвестно, потому что это была уже где-то 70-я минута, а у “Спартака” к тому времени в атаке ничего не получалось.
«Спартак» сумел добавить скорости, и уже после того, как Маркиньос забил второй гол, «Сочи» пришлось уже еще большими силами идти вперед, то есть они пошли ва-банк, естественно, оголили свои тылы, а игроки обороны у «Сочи» низкоростные, и «Спартак» их поймал на контратаке: здорово Гарсия прошел и хорошую передачу голевую отдал на Солари, и тот забил третий гол. Казалось бы, игра сделана, но там просто времени мало оставалось. Ну на последних буквально секундах Литвинов в штрафной площадке при стандарте нарушил правила, и «Сочи» забил второй мяч.
Надо сказать, что «Сочи» произвел хорошее впечатление по сравнению с тем, что они демонстрировали по осени. Команда прилично прибавила. И потом у них состав — все игроки имеют большой опыт выступления в Премьер-лиге. Больше того, очень многих Осинькин знает, и они сейчас физически очень хорошо выглядят. Поэтому для них в принципе игра со «Спартаком», если они даже и проигрывали, потому что «Спартак» изначально фаворит был, — ничего страшного здесь не было, потому что и Осинькин об этом говорил.
А «Спартак» — следующая игра у него с «Акроном». И если «Спартак» обыграет «Акрон», а «Балтика» в Ростове проиграет, то «Спартак» займет уже тогда пятое место, и у них хорошие шансы будут побороться во всяком случае, хотя это будет очень тяжело, за третье место максимум. Ну и конечно, у «Спартака» сейчас важные две игры с «Динамо» на Кубок. Потому что и у «Динамо», и у «Спартака» в общем-то единственная задача, которая перед ними сейчас стоит, — это выиграть Кубок", — подытожил Бубнов после окончания игры.
«Спартак» набрал 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице. На пятой строчке идет «Балтика» (35), на четвертой — ЦСКА (36). Лидирует «Краснодар» (43), вторым идет «Зенит» (42), замыкает топ-3 «Локомотив».
Игорь Осинькин
Хуан Карлос Карседо
Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо Сантос)
61′
Владимир Ильин
90+10′
Эсекиэль Барко
22′
Маркиньос
(Манфред Угальде)
79′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
90+2′
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
82′
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
7
Антон Зиньковский
58′
16
Максим Мухин
90+4′
45
Франсуа Камано
58′
23
Густаво Фуртадо Сантос
90+5′
8
Михаил Игнатов
72′
29
Роман Ежов
14
Кирилл Кравцов
35′
58′
98
Владимир Ильин
20
Дмитрий Васильев
31′
89′
19
Александр Коваленко
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
90+5′
18
Наиль Умяров
62′
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
83′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
88′
68
Руслан Литвинов
90+9′
9
Манфред Угальде
80′
2
Олег Рябчук
83
Жедсон Фернандеш
80′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
80′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
