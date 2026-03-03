Москва
В ЦСКА прокомментировали арест фанатов армейцев в ОАЭ: «Клуб берет на себя оплату адвоката»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в беседе с автором Sport24 Марселем Арзуманяном прокомментировал ситуацию с возбуждением уголовных дел в ОАЭ против фанатов армейцев, которые приезжали в Эмираты поддержать команду на WINLINE Зимнем кубке РПЛ.

Источник: Sport24

"Клуб в курсе о во многом нелепой, но и исключительно проблемной ситуации, которая сложилась с двумя нашими болельщиками. Ребята в том числе были среди тех болельщиков, благодаря которым даже на сборах в другой стране команда чувствовала себя на матчах турнира как дома.

И конечно, очень жаль, что дальше ребята омрачили произошедшим свою поездку в ОАЭ. Мы сразу были в курсе ситуации и находимся на связи вместе с консульством и родственниками ребят. Клуб помогает в том числе в поиске адвоката и берет на себя оплату работы адвоката. И мы такие не одни — очень сильно проявляет себя фанатское братство. Мы понимаем, что ребятам тяжело, и очень важно, что они не остаются одни.

При этом, безусловно, мы не имеем права ставить под сомнение законы другого государства, и на сегодняшний день у нас также нет оснований предполагать некорректность судебного процесса.

Для нас как для клуба статус болельщика ЦСКА имеет особую важность и ценность — и у этого есть взаимная ответственность. Мы надеемся, что ребята действительно не нарушили закон в той степени, которая подразумевает более серьезное наказание, и все ограничится минимальным штрафом и скорейшей возможностью покинуть ОАЭ", — сказал Брейдо.