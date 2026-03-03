«Все хотят помочь команде выйти на первое место и удержаться на нем»

— Странный вопрос (улыбается). Конечно, готов. В целом каждый футболист стремится выиграть конкуренцию за место в основном составе. И тренируется для того, чтобы играть и максимально быть готовым выйти на поле. Естественно, сейчас имеются силы и мотивация, чтобы помогать команде. В любом случае простых матчей этой весной мы не ждем, что показала и первая после паузы игра с «Балтикой». Поэтому все футболисты важны и должны быть готовы. Я думаю, все хотят помочь команде, чтобы она вышла на первое место в чемпионате и удержалась на нем.