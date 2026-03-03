Москва
«Все хотят помочь команде выйти на первое место и удержаться на нем»

Футболист «Зенита» Александр Ерохин — о готовности к весенней части сезона, борьбе за место в основе и новичках петербургского клуба.

Источник: ТАСС

После зимней паузы возобновился сезон в Российской премьер-лиге. В 19-м туре идущий на втором месте петербургский «Зенит» не без труда обыграл дома калининградскую «Балтику» (1:0), ставшую главной сенсацией нынешнего чемпионата. Клуб из Северной столицы благодаря победе продолжает идти вплотную за «Краснодаром», отставая от него на одно очко.

В прошлом году именно «быки» отобрали у «Зенита» золотые медали чемпионата, которые в 2019—2024 годах подопечные Сергея Семака выигрывали шесть раз подряд. Во всех этих победах участие принимал полузащитник Александр Ерохин, который в интервью «Известиям» оценил игру команды после зимней паузы, рассказал, на каких позициях готов выходить на поле, заявил о желании в 36 лет бороться за место в основном составе и высказался о новичках «Зенита».

— Во время сборов в ходе контрольных матчей, когда у «Зенита» был недокомплект в нападении, Семак ставил вас в атаку. Готовы бороться за место в составе на этой позиции?

— У меня был опыт в карьере игры и нападающим, и атакующим полузащитником, и «восьмеркой» (центральный полузащитник. — Ред.), и крайним нападающим. Мне кажется, в нападении у меня опыт игры вообще на всех позициях.

— Нападающим на постоянной основе вы были достаточно давно.

— В «Зените» у меня были матчи, когда я выходил на этой позиции в нападении. Так что готов играть на ней, если скажет тренерский штаб. У меня есть понимание, как играть нападающим. Тем более я долго работаю с нынешним тренерским штабом. Знаю, какие требования к игрокам на разных позициях, и готов выполнять их.

— Чувствуете, что готовы снова бороться за место в основе, как у вас часто бывает в последние годы, когда вы начинаете на скамейке запасных, но даже, выходя на замены в концовках матчей, успеваете совершить результативные действия?

— Странный вопрос (улыбается). Конечно, готов. В целом каждый футболист стремится выиграть конкуренцию за место в основном составе. И тренируется для того, чтобы играть и максимально быть готовым выйти на поле. Естественно, сейчас имеются силы и мотивация, чтобы помогать команде. В любом случае простых матчей этой весной мы не ждем, что показала и первая после паузы игра с «Балтикой». Поэтому все футболисты важны и должны быть готовы. Я думаю, все хотят помочь команде, чтобы она вышла на первое место в чемпионате и удержалась на нем.

— Ваш первый соперник в весенней части «Балтика», ставшая главной сенсацией первой половины сезона, произвела впечатление конкурента по борьбе за медали, а не случайной выскочки?

— Хорошая команда. Интенсивный футбол, стандартные положения и контратаки — эти их сильные стороны. Думаю, что как и в первой части сезона, так и этой весной многим соперникам с ней просто не будет.

— Как оцените пришедших в «Зенит» зимой новичков — Джона Дурана, Джона Джона и Игоря Дивеева?

— Я думаю, к нам пришли качественные футболисты, которые помогут команде. Но им еще нужно время для адаптации — кому-то больше, кому-то меньше. Понятно, что Игорю, возможно, полегче, поскольку он много лет играет в нашем чемпионате, знает его, плюс многим ребятам в «Зените» знаком по сборной. И на сборы команды он приехал раньше, чем Дуран и Джон. Но и они тоже постепенно вливаются в коллектив и еще прибавят в скором времени.

Алексей Фомин