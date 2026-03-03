Москва
Футбол. Кубок России




П1
4.20
X
3.35
П2
2.06
Футбол. Англия




П1
2.55
X
3.66
П2
2.66
Футбол. Англия




П1
1.58
X
4.10
П2
6.30
Футбол. Англия




П1
1.90
X
3.52
П2
4.50
Футбол. Англия




П1
6.20
X
4.77
П2
1.51
Футбол. Испания






П1
X
П2

В «Крыльях Советов» сотрудники не получают выплаты два месяца

Стало известно, что в самарских «Крыльях Советов» футболисты и персонал клуба столкнулись с задержками выплат — заработная плата не начислялась за январь и февраль. Последним траншем, который получили сотрудники и работники клубной базы, был аванс за первый месяц года. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Источник: Sport24

Основная причина финансовой паузы носит технический характер: до клуба до сих пор не дошли запланированные бюджетные субсидии.

Однако если задолженность не будет погашена в ближайшее время и срок ожидания превысит три месяца, работники «Крыльев Советов» получат законное основание для обращения в Палату по разрешению споров РФС.

Проблемы с текущими выплатами наслоились на продолжающиеся судебные разбирательства. Хотя в феврале «Крыльям» удалось закрыть основной долг перед «РТ-Капитал», в марте дочерняя структура «Ростеха» направила в суд новый иск. Сумма требований составляет 146 миллионов рублей, что вновь ставит под вопрос финансовую стабильность самарского клуба.