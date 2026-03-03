В «Крыльях Советов» сотрудники не получают выплаты два месяца

Основная причина финансовой паузы носит технический характер: до клуба до сих пор не дошли запланированные бюджетные субсидии.
Однако если задолженность не будет погашена в ближайшее время и срок ожидания превысит три месяца, работники «Крыльев Советов» получат законное основание для обращения в Палату по разрешению споров РФС.
Проблемы с текущими выплатами наслоились на продолжающиеся судебные разбирательства. Хотя в феврале «Крыльям» удалось закрыть основной долг перед «РТ-Капитал», в марте дочерняя структура «Ростеха» направила в суд новый иск. Сумма требований составляет 146 миллионов рублей, что вновь ставит под вопрос финансовую стабильность самарского клуба.