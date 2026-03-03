В «Крыльях Советов» сотрудники не получают выплаты два месяца

Стало известно, что в самарских «Крыльях Советов» футболисты и персонал клуба столкнулись с задержками выплат — заработная плата не начислялась за январь и февраль. Последним траншем, который получили сотрудники и работники клубной базы, был аванс за первый месяц года. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.