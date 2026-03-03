В «Крыльях Советов» погасят долги по зарплате перед футболистами до 15 марта

«Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности. Перед Новым годом мы произвели все необходимые выплаты по зарплатам вперед, — сказал Яковлев. — Мы понимаем действующую систему получения субсидий и прогнозировали вероятность отсутствия внебюджетных средств в необходимом объеме после закрытия долговых обязательств перед “РТ-капитал”. А я напомню, что львиную долю долга мы выплатили из собственных средств и реализации залогового имущества в виде “Дома промышленности”. На сегодняшний день существующая задолженность по зарплатам футболистам будет закрыта до 15 марта».