В «Крыльях Советов» погасят долги по зарплате перед футболистами до 15 марта

Ранее появилась информация, что игрокам самарского клуба два месяца не выплачивают зарплату.

Источник: ФК "Крылья Советов"

САМАРА, 3 марта. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» погасят имеющуюся задолженность по зарплате перед футболистами до 15 марта. Об этом сообщил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе клуба.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что футболистам «Крыльев Советов» два месяца не выплачивают зарплату. По информации источника, зарплату также не получают сотрудники клуба и работники базы самарской команды.

«Очень интересно в очередной раз наблюдать, как перед крайне важными играми люди пытаются расшатать ситуацию, оперируя данными, которые не соответствуют действительности. Перед Новым годом мы произвели все необходимые выплаты по зарплатам вперед, — сказал Яковлев. — Мы понимаем действующую систему получения субсидий и прогнозировали вероятность отсутствия внебюджетных средств в необходимом объеме после закрытия долговых обязательств перед “РТ-капитал”. А я напомню, что львиную долю долга мы выплатили из собственных средств и реализации залогового имущества в виде “Дома промышленности”. На сегодняшний день существующая задолженность по зарплатам футболистам будет закрыта до 15 марта».

«Что касается сотрудников клуба, базы, академии и Фонда поддержки развития футбола Самарской области — все получали и получают зарплаты по графику, так как выплаты производятся из внебюджетных источников», — добавил Яковлев.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 17 очков в 19 матчах. В следующем туре самарская команда дома сыграет с махачкалинским «Динамо» 8 марта.